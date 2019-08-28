經過逾2年的籌備，由順天堂藥廠許鴻源夫婦在美國爾灣創立的順天美術館高達652件館藏，日前全數捐贈文化部，今（28）日在國美館舉辦開箱儀式，文化部長鄭麗君表示，過去40多年，順天美術館守護著台灣的文化藝術，這些作品歸台，讓我們的記憶更加完整，知道自己是誰，才知道未來該往哪裡走。

文化部表示，順天美術館藏品回家，不僅讓文化部重建台灣藝術史的工作跨出重大一步，也為下一代建立更加完整的台灣文化面貌。此一捐贈案於今年完成簽署捐贈契約，順天美術館董事長許照信將所有順天收藏全數無償贈予文化部，文化部已交由國美館進行典藏、維護管理及後續應用工作。國美館館長林志明表示，這些珍貴藏品預計在明年上半年就會重現在民眾眼前。

鄭麗君說：「許鴻源博士早在40多年前，就為我們預約了一個藝術重建的工程，有一天他的收藏歸鄉，提醒我們要認識自己，擁有我們完整的記憶，才能有我們自己的靈魂。」，鄭麗君表示，順天藏品的歸鄉，是重建台灣藝術史重要的一大步，這塊土地上有許許多多的藝術家留給我們重大的時代精神與藝術資產，這些珍貴藏品讓我們記憶更完整，感謝許鴻源夫婦對台灣無限的大愛，希望後人能承接起許鴻源夫婦為了台灣收藏起記憶的宏願，一起將這個夢做作的更大更美。

順天美術館董事長許照信提到父親遺願是讓典藏品重回台灣土地，也期許文化部及國美館未來能針對此批典藏品有更好的運用，讓台灣更加壯大。館長陳飛龍則說，這次的捐贈，是把愛牽出去的行動，今天回來不是開箱，是希望打開臺灣人心裡的窗，找到臺灣人最後一道幸福的光。

順天美術館藝術收藏，橫跨百年、橫越整個臺灣美術運動脈絡的歷史收藏，包括陳澄波、廖繼春、李梅樹、郭雪湖、李石樵、顏水龍、洪瑞麟、張義雄、藍蔭鼎等活躍於日治時期前輩藝術家，以及1970、80年代赴美留學的藝術創作者，如謝里法、廖修平、薛保瑕、梅丁衍、許自貴、賴純純、黃銘哲等人，都是臺灣美術史上各個時期的重要藝術家。

由順天堂藥廠創辦人許鴻源博士夫人許林碖在1993年創立的美國爾灣順天美術館，擁有許鴻源畢生收藏的台灣日治時期至當代重要藝術家畫作，於1979年開始台灣畫作的收藏，具脈絡性的蒐藏台灣藝術家作品，並透過購藏給予優秀的藝術家實際支持，積極促進台灣藝術家在海外的發展。順天美術館的系列藏品，預計在明年上半年起推出「海外遺珍─順天美術館藏品歸鄉」專題展，以臺灣前輩藝術家、現代繪畫在臺灣、臺灣近代美術發展等三大主題，做為一系列的研究、展覽及教育推廣活動規劃。