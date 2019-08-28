據外媒報導，谷歌 (GOOGL-US) 正在積極地將 Pixel 智慧型手機的生產從中國轉移到越南，尋求在東南亞地區建立一個低成本的供應鏈，以作為進軍硬體市場的跳板。

據知情人士透露，谷歌與商業夥伴合作，在今年夏天於越南北寧省 (Bac Ninh) 的一座諾基亞 (Nokia) 舊廠進行改裝工程，以做為 Pixel 手機的生產基地。而該地也是南韓三星電子在十年前用於開發智慧型手機供應鏈的地區，因此谷歌能夠在當地找到有相關經驗豐富的員工。

報導中認為，谷歌將生產基地轉移至越南，反映出該公司面臨的兩大難題，幫包含中國勞動力成本上升，以及中美貿易戰導致的關稅加徵問題。

消息人士透露，谷歌最終計畫將大部分美國硬體的生產都轉移到中國境外，包括 Pixel 手機及該公司廣受歡迎的智慧音箱 Google Home，而越南生產線將成為谷歌推動智慧型手機市場成長的關鍵部分。

消息指出，谷歌計畫在今年出貨約 800 萬至 1000 萬部智慧手機，較一年前增加一倍。據科技研究公司 Counterpoint 表示，雖然谷歌的 Pixel 智慧型手機品牌在整體展業中仍是一個小角色，甚至沒有進入全球前十名，但成長的速度卻很快。

研究公司 IDC 表示，在 2018 年，谷歌出貨了約 470 萬台智慧型手機，僅佔全球市場份額的 0.3%。然而，該公司在今年上半年就已經出貨了 410 萬台，主要歸功於 Pixel 3A，售價 399 美元。據悉，谷歌將在今年年底之前將部分 Pixel 3A 手機的生產從中國轉移到越南。

不過，知情人士也表示，谷歌的新產品開發和硬體組合的部份生產仍將留在中國，因為谷歌知道，儘管硬體製造環境變得困難，該公司也不會放棄龐大的中國市場。然而，他們也明白，由於成本上升和宏觀環境的影響，他們需要長期在中國境外生產，以支持硬體的製造。

隨著貿易戰的加劇，惠普 (HPQ-US) 和戴爾 (DELL-US) 也已經伺服器的生產從中國遷出，以避開報復性關稅，同時也將部分筆記型電腦的生產轉移到台灣和其他東南亞國家，如越南、泰國和菲律賓。此外，蘋果 (AAPL-US) 也開始評估供應鏈的多樣化，不過該公司目前仍嚴重依賴中國，其中 90% 以上的硬體是在中國生產。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>