台中州廳遭「卡館」？　文化部放話：不排除另尋他處

國定古蹟台中州廳在前台中市長林佳龍時期便與文化部簽署合作意向書，預計作為國立台灣美術館藝文展場，但現任市長盧秀燕上任後遲遲未定案，國美館館長林志明今（28）日參與順天美術館藏品開箱記者會後表示，台中州廳未來不一定會成為「國美二館」，也可能朝著現代美術館的方向規劃，文化部則表示，會尊重台中市政府的評估，如果有其他規劃，會另外尋找合適地點。

台中州廳獲文化部補助5.86億元、市府出資4億餘元，重新修復，但原本前市長林佳龍與文化部長鄭麗君簽署合作備忘錄，要將台中州廳打造為國美二館，展示順天美術館歸台藏品，但卻因現任市長盧秀燕還沒定案而無法著手進行。

林志明指出，國美館會盡力配合政策，未來可能不會以國美二館的方式呈現，會朝著現代美術館規劃，希望納入民間收藏，能台灣的歷史藝術致敬，台中市政府也希望台中州廳的規劃具有「當代性」，與靜態的展覽可能有所不同，配合周圍園區建構藝術史中心、影像藝術等展示，希望走出它自己的性格。

文化部表示，為了推動重建台灣藝術史，積極提升國美館典藏與研究能量，因此結合由文化部補助台中市政府5.8億修復台中州廳及週邊園區之再造歷史現場計畫，但盧秀上燕任後，對台中州廳未來規劃至今未定案，文化部指出，自去年底以來皆尊重市府重新評估，目前也等待市府召開公聽會蒐整各界意見，然而重建台灣藝術史工作刻不容緩，文化部希望台中州廳再利用方向及早確定，如果市府對台中州廳再利用有其它規劃，文化部則將另尋合適地點，持續推動重建藝術史各項計畫。