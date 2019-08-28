今日天氣／各地多雲至晴 午後降雨機率高

今（ 29 ）日太平洋高壓開始減弱，位於南海的楊柳颱風外圍雲系得以北上，造成台灣附近水氣增多，花東及恆春半島出現短暫陣雨或雷雨的區域擴大，其他地區雖然大致仍以多雲到晴為主，不過午後雷陣雨將轉趨明顯，其中南部雨區範圍廣，山區及多數平地午後降雨機率都高，而其他地方則以山區及近山區平地為主，由於環境有利對流發展，午後山區及南部地區容易出現瞬間較大雨勢；溫度方面，天氣仍悶熱，各地高溫普遍在 33 到 35 度，尤其大台北仍有局部 36 度高溫出現的機率。

比台灣還貴？上海好市多售價曝光 陸客靠一招轉賣賺 5 萬

中國大陸首間好市多（ Costco ）27 日於上海開幕，立即引發暴動，短短 4 小時之內就因人潮爆多而宣布「暫停營業」，讓許多消費者大感不滿。昨（ 28 ）日賣場重新開張並實施人流管制，將進場人數控管在 2000 人以內，也出動了大量保全維護秩序。有台灣網友發現，部分商品的售價疑似比台灣好市多貴了不少，微博上還有大陸網友透露，自己靠著「轉賣茅台酒」就現賺了 12000 元人民幣，折合新台幣約 52652 元。

影／農舍違建案！怒嗆有心人抹黑 李佳芬：房已非我所屬

高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬，日前遭爆在雲林古坑的農舍疑為「違建」，昨（ 28 ）日李佳芬也召開記者會回應；她表示已向內政部提出訴願書，內容為：「當初農地有登載不實或不明」，並指控「有心人士鋪天蓋地抹黑，違建的部分在第一時間就已經拆除了，房子也已經不屬於我，而一切都是依照法律程序交易，不過是用我的名字提訴願。」