今日天氣／各地多雲至晴 午後降雨機率高
今（ 29 ）日太平洋高壓開始減弱，位於南海的楊柳颱風外圍雲系得以北上，造成台灣附近水氣增多，花東及恆春半島出現短暫陣雨或雷雨的區域擴大，其他地區雖然大致仍以多雲到晴為主，不過午後雷陣雨將轉趨明顯，其中南部雨區範圍廣，山區及多數平地午後降雨機率都高，而其他地方則以山區及近山區平地為主，由於環境有利對流發展，午後山區及南部地區容易出現瞬間較大雨勢；溫度方面，天氣仍悶熱，各地高溫普遍在 33 到 35 度，尤其大台北仍有局部 36 度高溫出現的機率。
比台灣還貴？上海好市多售價曝光 陸客靠一招轉賣賺 5 萬
中國大陸首間好市多（ Costco ）27 日於上海開幕，立即引發暴動，短短 4 小時之內就因人潮爆多而宣布「暫停營業」，讓許多消費者大感不滿。昨（ 28 ）日賣場重新開張並實施人流管制，將進場人數控管在 2000 人以內，也出動了大量保全維護秩序。有台灣網友發現，部分商品的售價疑似比台灣好市多貴了不少，微博上還有大陸網友透露，自己靠著「轉賣茅台酒」就現賺了 12000 元人民幣，折合新台幣約 52652 元。
影／農舍違建案！怒嗆有心人抹黑 李佳芬：房已非我所屬
高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬，日前遭爆在雲林古坑的農舍疑為「違建」，昨（ 28 ）日李佳芬也召開記者會回應；她表示已向內政部提出訴願書，內容為：「當初農地有登載不實或不明」，並指控「有心人士鋪天蓋地抹黑，違建的部分在第一時間就已經拆除了，房子也已經不屬於我，而一切都是依照法律程序交易，不過是用我的名字提訴願。」
爭五大訴求！香港 20 個行業聯合聲明 擬於下周連 2 天罷工
香港特區首長林鄭月娥在 27 日的記者會上表示，拒絕香港民間所提出的五大訴求。香港超過 20 個行業成員在昨（ 28 ）日召開記者會表示，要求政府在 8 月 31 日前回應五大訴求，否則將在 9 月 2 日和 3 日發起罷工。
白宮請願驚見提案要求美國買下台灣 眾人：真「賣台」？
近期美國總統川普除了與中國大陸如火如荼的貿易戰，另一獲得全球關注的動態就是川普想要買下丹麥自治領土格陵蘭島。而且川普不是一時興起，雖然已經遭到拒絕，但還是表現出他對此事的認真。而 27 日有網友在在美國白宮「 We the People 」網站提案請願，要求美國買下台灣，引發網友熱烈討論。
李宗泫「私訊巨乳網紅」被罵翻 宣布退出 CNBLUE
韓團 CNBLUE 的副主唱李宗泫早前因是鄭俊英的「淫片群組」成員，讓網友非常反彈，昨（ 28 ）日又被爆出當兵把妹「私訊正妹網紅」遭到撻伐，過了一天的時間，他透過經紀公司「 FNC 娛樂」表示將退出 CNBLUE ，為自己的言行負責。（編輯：賴詠璿）