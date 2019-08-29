2020總統選戰越來越熱，行政院前院長張善政最近戲份不少，卸任閣揆時擁有高人氣的他，年初宣布參選總統，後來投入韓陣營，成為國政顧問團總召。政壇有句話叫「不選的最大」，回歸田野的張善政本來可以不要參與攪和，維持基本聲勢，待價而沽，但自從他選擇「撩下來」，甚至投入聲勢節節敗退的韓陣營，這一路上他的選擇簡直就是「逆風而行」，完全逆著大環境風向，令人驚奇。

張善政自有政治野心，今年2月他選在「第2屆人工智慧暨區塊鏈產業高峰會」中宣布參選總統。回頭利用QuickseeK快析情報數據庫資料，分析張善政2月到6月這段「選總統奇幻之旅」，明顯可看出張善政與韓國瑜、郭台銘、王金平等國民黨總統初選參選人相比，總聲量明顯墊底，關注度也低；若從聲量走勢圖來看，即使2月20日他宣布參選後有一小波討論，但隨即又被其他人強押一頭，難以掀起波瀾。

8月高雄市長韓國瑜正式被國民黨提名參選總統，張善政宣布自己「總統的事情已經告一段落」，正式朝韓國瑜靠攏，擔任國政顧問團總召；與泛藍其他參與總統大選的要角相比，張善政完全不具空戰優勢，遁入韓陣營繼續發揮影響力，對於張善政而言，看起來像是一個聰明的轉折。

不過，觀察張善政卸任閣揆後幾波討論較高的話題，包括花蓮震災善款明細未公開的爭議，讓擔任善款委員會召集人的張善政也捲入風波；6月初韓國瑜花蓮造勢，喊出國道六號延伸到花蓮被批，張善政卻力挺稱「工程技術會進步」。投入韓陣營後，他為韓能源政策發聲，拋出重啟核四議題，這些話題在網路上都是負面話題佔絕大多數，大大不受肯定，張善政的選擇，可謂令人費解。

而張善政向來具專業形象，行政院長任內也累積不少好評，雖然他沒錢、沒組織，要獨立參選總統可能性不高，但原本會是擔任副手、替主帥加分的好選擇；不過藍營整合意外陷入延長苦戰，讓副手人選的討論也被延宕，張善政不得不提早做出決定，主動投入韓陣營。正式選邊站後，他就失去無黨派的優勢，更得扛起韓國瑜團隊的包袱，8月17日韓國瑜國政顧問團百人名單公布，馬上被網友諷刺是「633團隊」，身為顧問團召集人的張善政，網路負面評價的比例一舉超越韓國瑜。

張善政擁有美國康乃爾大學土木工程博士學位，又有宏碁電子副總經理、Google亞洲硬體營運總監等亮眼實務經驗，即使如此，張善政的從政之路卻一路顛簸，此次選擇加入韓陣營目前看來沒有為自己加分，不過開弓沒有回頭箭，這位逆「風」而行的苦行僧，還要一路陪著韓國瑜走完這場罵聲多於掌聲的選戰。

●作者：黎榮章／ i-Buzz 網路口碑研究中心創辦人

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