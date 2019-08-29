▲美股止血亞股回穩，而港人發動816擠兌，讓港股早盤稍稍弱勢跌0.5%。（圖／NOWnews資料照片）
▲美國日前正式公告，自9月1日起對分批對大陸進口3000億美元商品加徵5%，亞股普遍走弱，其中港股跌幅較重。（圖／NOWnews資料照片）

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美國日前正式公告，自9月1日起對分批對大陸進口3000億美元商品加徵5%關稅至15%，但由於該份公報中並未提及之前川普說的針對2500億美元商品關稅調高至30%。也因此，今（29）日亞股普遍走弱，但幅度不大，大多在盤下震盪，唯港股跌0.5%。

美股昨（28）日四大指數走揚，其中道瓊指數上漲258.20點，漲幅1.00%，收26036.10 點；那斯達克則漲29.94點，漲0.38%，收7856.88點；標普500漲18.78點，或0.65%，收2887.94點；費城半導體指數上漲8.73點，漲0.60%，收1462.85點。

美國貿易代表署28日正式公告從9月1日起，「分批」對價值3000億美元的中國大陸輸美商品加徵關稅，從原先的10%提高到15%，項目包括智慧型手錶、藍牙耳機、平板、電視和鞋類。而大家關注的手機和筆電則延至12月15日徵收15%的關稅。

不過，日前美國總統川普表示擬自10月1日起，將之前實施的2500億美元大陸商品關稅從25%調高至30%，美國貿易代表署在最新相關公報中並未特別提到。也因此今日亞股雖普遍一片綠油油，但跌幅沒有想像中的大。

其中日韓股市分別跌0.4%與0.2%，陸股跌0.3%，至於香港出現大量解放軍進駐，雖官方澄清是駐港部隊輪換，但香港每到周末就有示威活動，社會動盪也讓今日港股早盤跌多，跌幅達0.6%。至

於台股今日開盤漲5.86點，以10440.15點開出，早盤跌勢稍稍擴大，10點鐘左右跌25點，來到10409點。電子跌0.2%、金融賣壓較重跌0.5%。指標股部分，台積電跌0.2%，來到251點。鴻海跌0.6%，來到71.8元。大立光漲0.3%，來到3860元。

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