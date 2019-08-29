韓國瑜競選辦公室與高雄市議會國民黨團今（29）日召開記者會，舉證痛批前高雄市長陳菊任內，濫用高雄氣爆善款，而陳菊及其親信，在討論善款作業要點的市政會議上，刻意提前離席或缺席，顯然有規避非議之嫌。

今日的「731氣爆善款爛用內幕解構」記者會，由競總副執行長孫大千、許淑華，高巿議會氣爆事件民間捐款運用調查小組召集人陳麗娜、國民黨副發言人邱于軒共同主持。

記者會中高雄市議員陳麗娜指出，2014年發生高雄731氣爆案，來自各界善款總數高達45.6億元，經審視其執行結果，發現非指定用途善款，共計41億元左右，分成55案執行，但55案中，竟有23案經費執行率都達100％，連核定數億元的經費，尾數為個位數皆能執行率百分百（如經發局執行總金額1億9,847萬8,262元）。詳細審視其內容，項目竟包括了購買電腦、傳真機、繪圖機、照相機、影印紙、辦公設備、喊話器、電話機、文具用品、橡皮章、塑膠繩、檔案夾等項目。陳麗娜表示，這些善款的流向若是沒有政黨輪替，真相就可能石沉大海、永不見天日，讓全國民眾的善心被特定的政治人物蹧踏。

另一方面，氣爆善款的動支，原本應依據《高雄市政府八一石化氣爆事件民間捐款專戶設置管理及運用作業要點》執行，但其作業要點於民國103年8月8日高市社會局社會救助科提案，召開法規小組會議審議，並於9日將要點提送市政會議審議，然時任高市政府祕書長的李瑞倉擅自修改捐款作業要點草案第4點第10款，將原本行政費用限制於專戶總收入千分之一上限，改為「其他經本委員會審核通過之必要費用」，換言之，等若開了善款無上限動支的後門。

陳麗娜痛批，該作業要點草案的決行，係由秘書長李瑞倉使用陳菊市長丁章代為決行，完全不經過副市長、市長的核可及審議。而討論該作業要點的市政會議於103年8月12日召開，早上9點的會議，陳菊2分鐘後快閃離開，整場會議僅19分鐘，該作業要點完全未經充分討論便通過，而該場會議，陳菊的親信如劉世芳、鍾孔炤、陳金德、丁允恭、許立明等人，又「剛好」都請公假缺席，讓人忍不住質疑，這是一場經過設計的完美切割。

韓國瑜競選總部副執行長許淑華、孫大千均質疑，從善款動支的執行率，可以合理推測係「先執行、再核可」，才會有百分百的執行率，而由作業要點經過刪改，也可以合理推測有私心自用之嫌。孫大千更直指，其時正值陳菊競選連任前夕，如此修改作業辦法，對誰最有利？