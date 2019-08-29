▲針對國民黨及韓國瑜競選總部針對氣爆善款開記者會，民進黨高雄市議會黨團今(29)日召開記者會痛批這是在高雄人傷口上撒鹽，如果要幫韓國瑜不要拐彎抹角，就事論事，直球對決。(圖／記者郭凱杰攝，2019.08.29)
▲針對國民黨及韓國瑜競選總部針對氣爆善款開記者會，民進黨高雄市議會黨團今(29)日召開記者會痛批這是在高雄人傷口上撒鹽，如果要幫韓國瑜不要拐彎抹角，就事論事，直球對決。(圖／記者郭凱杰攝，2019.08.29)

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針對國民黨及韓國瑜競選總部針對氣爆善款召開記者會，民進黨高雄市議會黨團今(29)日召開記者會表示，高雄市長韓國瑜為搶救其低迷選情及民調，所採用「逃生術」，如果他不改變戰術，就是把人民當傻子，也痛批這是在高雄人傷口上撒鹽，如果要幫韓國瑜不要拐彎抹角，就事論事，直球對決﹔最後與會議員最後一起高喊：「韓國瑜、陳麗娜，把追蹤器吐出來！」揶揄追蹤器案說不清。

民進黨議員康裕成、高閔琳、陳慧文、黃文益、何權峰、簡煥宗、林智鴻上午在議會黨團辦公室針對國民黨高雄市黨部氣爆善款使用「真相」，召開記者會。

黃文益以美麗島電子報最新六都市長滿意度、信任度調查直指韓國瑜都吊車尾，連高雄市民都對他極度不滿，此時他獨特的逃生術又出來了，轉移焦點，把大家對他的指控，藉抹黑高雄市對氣爆案努力﹔黃文益也說，韓國瑜是不肯誠實面對自己問題的市長及總統候選人﹔國民黨不要為了韓國瑜一人，賠了整個政黨的信任。

林智鴻指出，氣爆發生時前行政院長江宜樺用「三不」回應高雄人需要，就是不立專法、不編特別預算、不設專責機構，韓國瑜面對外界對他說謊質疑，都是開新的視窗轉移焦點，這行為根本是在災民、高雄傷口上撒鹽，消費氣爆，要幫韓國瑜不要拐彎抹角，就事論事，直球對決。

高閔琳也打臉國民黨立委許淑華說，103年8月12日前高雄市長陳菊匆匆忙忙地從市政會議離開到氣爆現場主要是陪當時的行政院長江宜樺，也是當時已「三不」回應高雄人需要，就是不立專法、不編特別預算、不設專責機構的人，許淑華難道不會google、不會上網嗎，更可惡的是江宜樺在氣爆發生後12天才到高雄來，她要譴責國民黨及許淑華不要為了選舉就這麼惡毒，難道除了抹黑就不會google了嗎？

至於韓國瑜競選總部質疑前高雄市陳菊於103年8月12日市政會議時僅主持2分鐘後，9點02分就交給副市長李永得主持，整場會議只開19分鐘，9點19分就散會，市議員康裕成則在臉書上貼出當時是因為要陪同時任行政院長江宜樺視察救災情形。

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