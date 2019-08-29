您有過這種疑問嗎？一名網友在 PTT 便利商店版發問：「為何有些超商會不進特定飲料？明明其它店都會進，雖然有時候少少的。究竟是是代理商的問題還貨源的問題？」針對此問題，沈姓前超商店員也表示：「其實純粹是因為銷量不好，但最關鍵的其實是加盟店長的考量」。

這名網友指出，有時想喝與超商自有品牌的酸類飲品，但卻時常撲空，反而同牌紅茶跟綠茶就很多。許多網友也留言指出：「我家附近超商也沒賣自有品牌雙倍奶茶(非缺貨，觀察已久)」；底下網友也紛紛認為：「是店家評估好不好賣」、「賣不掉的東西沒必要進貨」、「賣不好 OR 減少勞務」「上架費也是個問題」。

Nownews 也實際採訪沈姓前店員，他透露：「通常是銷量考量，但是還有貨架陳列、客群等不同因素，但最關鍵的其實是加盟店長的考量。」他還提到自己是在觀光中繼點與學區附近的超商工作，因此平日早上牛奶就會進比較多，用於煮咖啡。而假日則是還好，但後臺熱銷的東西都會隨時有備貨。

此外，沈前店員還說：「店家的貨架大小也有影響，如果相對來說不是熱銷商品，貨架空間不足的狀況下，我會先塞一些熱銷的」，而不熱銷的產品，就算真的賣完了也會少補，改採用擴排的方式。

最後他說：「有時候總公司也會根據區域的指導方針進貨， 會有一些公司規定的指導進貨方針，哪些新品、熱銷 哪些配合季節時是，供店長參考」。（編輯：潘毅）