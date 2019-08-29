老鷹音樂才剛推出由畢書盡、陳彥允、李玉璽首度三少合體單曲〈Be The One〉，推出後意外引起粉絲敲碗許願已久無自己作品的陳彥允能推出新作，聽到歌迷的呼喚，陳彥允終於要在8月30日推出新單曲〈星海〉。

自從年初老鷹音樂的畢書盡、陳彥允以及李玉璽同台演出後，老鷹三少的合體作品都讓許多人期盼，因此推出單曲〈Be The One〉，三人難得在繁忙的工作中合體工作，不論錄音或是拍照都充滿歡樂的氣氛，為了要拍出三人同框的合照，不停變換拍攝的角度與姿勢，最後連人體疊疊樂都使出，完全不顧形象，讓全體工作人員都笑翻。

老鷹三少合體單曲後，許多粉絲都許願，希望睽違一年沒有新作品的陳彥允能夠推出個人作品，提到發行作品的空窗期，陳彥允坦承過去一年遇上了創作瓶頸，也因此產生情緒上的低潮時刻，但就在陷入悲傷谷底的時候，卻突然在心裡蔓延出一幅畫面，將憂愁漸漸地逝去，促使了新歌的產生，也讓他重拾創作的靈感。

陳彥允念書時期與幾個朋友組樂團一起玩音樂，其中有位團員因故離世，即便後來陳彥允離團，但音樂創作上大家都還是維繫著很深的感情，所以這次歌曲〈星海〉的製作中，陳彥允特意找回過往樂團的老戰友，三人重溫當時練團的熱情，並將這首歌曲獻給已經離世的團員。