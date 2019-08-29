鴻海前董事長郭台銘，與台北市長柯文哲及前立法院長王金平，三人共組政治同盟的態勢明顯。更傳出郭台銘投入總統大選，柯文哲爭取國會席次，王金平鞏固地方基層勢力的分工說法。而最新消息也傳出，郭台銘方面已經決定，將在中秋節當天宣布投入總統大選，定調「中秋起義」的態勢。不過對此郭台銘辦公室方面則出面否認，表示外界很熱情頻頻幫郭董安排時間，但事實上一切都還沒有任何時間表上的安排。

針對郭台銘即將「中秋起義」的說法，永齡基金會副執行長蔡沁瑜，今天（29日）上午也出面接受媒體訪問，並否認這樣的說法。蔡沁瑜表示，外界現階段針對郭董可能宣布投入總統大選的時間點，似乎已經出現各種不同的版本，對於外界的熱情郭辦也表達感謝之意，但事實上，郭董尚未有任何宣布投入選戰的時間表，一切都還在討論階段。

而針對昨天（28日）國民黨中常會，針對總統候選人連署辦法，率先決議若是黨員有違反黨內規範，不排除祭出黨紀處分，最重甚至有可能開除黨籍，被直指是針對著可能參選的郭台銘以及王金平而來。對此蔡沁瑜則表示，國民黨中央的規範無法多做評論，但仍向黨中央呼籲，應當好好思考「怎麼樣對黨以及國家才能帶來最大利益。」

而針對高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬頻頻對外放話，甚至將砲口對準黨中央，直指高層並未積極與郭台銘協調，而國民黨主席吳敦義也親上火線回應，表示一切整合的行動都正努力進行當中。不過對此蔡沁瑜似乎給了吳敦義一巴掌，她表示「這可能就要再問吳主席了，因為郭台銘辦公室，以及永齡基金會都沒有收到相關訊息。」換言之似乎未收到黨中央的消息。

而針對媒體報導，傳出郭台銘的母親初永真女士，不希望郭台銘投入總統大選。對此蔡沁瑜也回應，表示郭家長輩與國民黨方面一向交好，且郭台銘也相當尊重媽媽的意見。不過針對人生重大決定時，郭媽媽也會全心全力支持郭董的決定。