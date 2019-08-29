庫房挖到寶　歷史博物館現畢卡索版畫真跡

國立歷史博物館目前正在整修當中，但今（29）日整理庫房藏品時卻意外發現名畫家畢卡索4張版畫原作，史博館館長廖新田表示，這4幅作品是史博館當年展出的一批複製海報中發現，未來可能規劃主題展覽就能讓民眾一睹風采，如果民眾對於對於這四幅作品有興趣，近期也可能可以在史博館官網上，讓大家先睹為快。

此批藏品於原入藏資料記載為畢卡索畫作印刷品，今在專家學者的共同檢視下，發現有3張石版畫與1張平版畫，應為畢卡索版畫「原作」。3張石版畫分別為《青年圈》(The Youth Circle, 1961)、《鴿子與太陽》(Dove with Sun,1962)、《母與子》(Mother and Child, 1963)，平版畫則為《和平鴿》。紙張是專業用紙，色彩非常精美溫潤，造型上充分表現畢卡索的獨特風格。知名版畫家鐘有輝表示，版畫是1963年之後始有版數紀錄的制度，史博館收藏的這4幅版畫，製作於1960到1963年間，雖然沒有版數記載，但仍可視為「原作」。

廖新田說，這4幅作品是在一批複製海報中被發現，近期因為博物館整修，為了審慎起見，將館藏逐批做檢討，才發現畢卡索珍品，廖新田表示，版畫的原作概念與油彩、水彩只有唯一作品不同，版畫如同攝影作品，可能有好幾版，但都能視為「原作」。

廖新田指出，史博館有近千件不同的版畫原作，未來可能規劃成各種不同的展覽，如果民眾對於這四幅作品有興趣，未來也可能先放在史博館網頁上，讓大家先睹為快。

史博館在1975年為籌辦「中西名畫展覽」，特地委託顧問傅維新及陳慧坤在歐洲各地博物館採購畢卡索複製畫作展出。由於兩位故為分赴歐洲購買，因此其中共有4幅畫作重複，展覽結束後，72張海報於1977年入藏本館，並作為國內早期西洋藝術社會教育重要素材。史博館目前正在閉館整建，同步進行全面的文物整飭，因而意外發現有這樣珍貴的藏品。