隨著總統大選逐漸升溫，最近這段期間，各陣營都面對各種負面的指控，不管這些負面指控來自對手陣營也好、網路鄉民的傳言也罷，總讓人忍不住想問：中華民國的總統，只能挑爛蘋果嗎？

我們數一數最近這幾天總統候選人陣營或可能的候選人的負面議題：總統蔡英文的學歷、出訪私菸案、總統府祕書長陳菊的氣爆善款、高雄市長韓國瑜喝酒、打牌、抱女人的傳言、韓國瑜夫人李佳芬的違建案、台北市長柯文哲粉專退讚、與旺旺董事長蔡衍明間的關係、鴻海董事長郭台銘旗下鴻海、富士康等相關議題。簡單說，只要枱面上可能要選總統的，都會出現形形色色的負面議題及傳言。

操作選舉負面議題的用意是什麼？說穿了其實不值一文，就是希望讓民眾看到對手在做人、處事的短處，讓對手的支持者「粉轉黑」、讓自己的支持者堅定支持的理念。但是當大家都玩起操作負面議題這招的時候，選舉的焦點，就不復存在了。

回歸本質，2020年1月11日選的是未來四年的中華民國總統，對大多數的國人來說，應該都希望知道，如果候選人當選，將會把這個國家帶到什麼方向，而不是假設性的「對手爛爛爛，如果投他就如何如何」。因為如果是後者，那麼，全國2300萬人只能在眾多爛蘋果之中，挑個比較不爛的，祈求未來的四年，生活不要變得更差。

當然，所謂「冰凍三尺，非一日之寒」，操作負面議題早已成為台灣選舉DNA的一部分。就以去年的九合一選舉來說，主要的議題並不是地方政府未來要做什麼，而是因為過去三年中央政府的支持率低落，因此在民眾反感執政者的情況下，在野黨拿下久違的勝利。然而，因為討厭某人或某黨，所以把票投給對手，會讓自己的生活變得更好嗎？還是純粹只是發洩情緒而已？

其實，這種發洩情緒式的投票，常常會導致民眾不想要的結果。2016年英國的脫歐公投就是最好的例子，當民眾將脫歐公投視為對執政黨的情緒出口，其結果卻是要全英國公民共同承擔。

總結一下，正常的選舉，是候選人告訴選民：「如果選我，我可以給你什麼樣的生活。」而負面的選舉，是候選人告訴選民：「如果選我的對手，他會帶給你什麼樣的悲慘結局。」但是對自己能做些什麼、怎麼做，卻是一片空白。

當國民的薪資水準老是停滯在十六、七年前的水準、當邦交國總數愈來愈向個位數靠近、當全球經濟走向區域及跨區域整合，而台灣卻連邊都沾不上；當台灣的勞基法、勞動部愈來愈像資基法、資進部，若總統還要從爛蘋果裡挑選出來，會不會太悲情了？