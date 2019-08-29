行銷高雄的歡樂美好，高雄市政府今(29)日於大魯閣草衙道鈴鹿賽道樂園舉行國際網紅宣傳記者會，市長韓國瑜親自出席，並與來自馬來西亞的才華型網紅Cody Hong(方志勇)進行疾速樂高雄國際卡丁車競賽，現場加上吉祥物「來福Love」助陣，活動吸睛有趣。

韓國瑜致詞時指出，國際旅客來高雄住宿旅遊人數不斷增加，上半年1-6月表現亮眼，國際觀光客約148萬人次，與去年同期成長23%，因此邀請馬來西亞、泰國、日本、韓國、香港等五組國際知名網紅到高雄拍攝行銷短片，透過網路上高人氣的朋友們，以當地的語言、文化背景推銷高雄的美好，希望未來高雄的一切，能夠讓所有海內外的朋友更進一步的了解。

網紅Cody向大家分享高雄的特色觀光景點以及旅遊拍攝心得，他表示，自己非常喜歡臺灣，最愛的食物是魯肉飯，每次來都一定要吃上好幾碗，對臺灣有很深的感情，這次收到高雄的拍攝邀請，欣然答應，想讓全馬來西亞人都知道「高雄」這個很棒很浪漫的城市，也透過自己的頻道將快樂和幸福傳給粉絲，訴說高雄觀光旅遊的開心難忘經驗。

記者會上，Cody展現高度的機智和臨場反應，輕鬆通過主持人的快問快答，也和吉祥物「來福Love」互動熱烈，更比出愛心直言「我來福(Love)你」，氣氛溫馨歡樂。接著，市長韓國瑜與Cody也同場較勁卡丁車，結果由市長一路領先，奪得冠軍。

為提升高雄的國際關注度，新聞局今年邀請日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港等五組知名網紅合作，分別以親子旅遊、創意風格、愛情產業、特色美食、時尚品味等五種主題，用他們的知名度將人潮帶進來，把高雄推向國際舞臺。

新聞局表示，五組國際網紅分別為本次出席的馬來西亞YouTuber─Cody，日本的可愛親子檔YouTuber─Yuwa Momo (音譯)(日語：ゆわももチ)，韓國近期人氣急速竄升並有「美大Oppa」頭銜的設計師─金忠宰（韓語：김충재），泰國擁有千萬訂閱的高人氣甜心YouTuber─Kaykai Salaider，以及在港臺兩地擁有高知名度，目前居住於韓國的香港人氣YouTuber─Mira，一同加入國際網紅系列宣傳影片的行列。