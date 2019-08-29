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▲「立竿網」有活動式「石滬」之稱，是澎湖漁民早年最方便的捕魚方式，但是以漁民任意架設並遺棄往聚鐵條造成安全問題。（圖／澎縣府提供，2019.08.29）

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  • 有活動式「石滬」之稱的「立竿網」，是澎湖漁民早年最方便的捕魚方式，退潮時只要在潮間帶佈網架設，等待漲潮之後，沿岸洄游的魚群會因覓食誤入陷阱受困在網內，大人小孩就可利用退潮之後，在網內的潮間帶上體驗抓魚一番，輕鬆有趣又好玩。
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▲澎湖潮間帶因許多民眾未依規撤除立竿網造成危險，縣府今年已清除違規立竿網計5,000餘支，尚餘2,000多支將陸續清除。（圖／記者張塵攝，2019.08.29）

不過許多漁民卻違法設置立竿網，已經嚴重危及船隻航行、民眾潮間帶活動安全，縣府將取締違法立竿網，恢復海域安全。澎湖縣政府農漁局29日就在內垵海域大力清除立竿網，並展示5,000餘支清除成果。

縣長賴峰偉前往視察時表示，依97年訂定的「澎湖縣潮間帶立竿網具作業規範」規定，澎湖縣潮間帶立竿網作業期間為每年10月15日至隔年2月28日止，但許多民眾未依規撤除，縣府今年已清除違規立竿網計5,000餘支，尚餘2,000多支將陸續清除。

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▲賴峰偉呼籲澎湖人勿從事非法捕魚，應秉持良心愛海、敬海，留給後代乾淨、生機勃勃的海洋，讓漁民捉得到魚、釣客釣得到魚、觀光客吃得到肥美海鮮。（圖／澎縣府提供，2019.08.29）

賴峰偉說，海洋是澎湖人的母親，過去因為毒電炸、三層網、汙水排放、化學藥劑等荼毒海洋，致使漁獲大減。他呼籲澎湖人勿從事非法捕魚，應秉持良心愛海、敬海，留給後代乾淨、生機勃勃的海洋，讓漁民捉得到魚、釣客釣得到魚、觀光客吃得到肥美海鮮，進而提振觀光，復甦經濟。

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▲澎湖縣潮間帶立竿網作業期間為每年10月15日至隔年2月28日止。（圖／記者張塵攝，2019.08.29）

農漁局表示，立竿網作業應每年6月1日至7月31日至各村里辦公室登記申請後轉報縣府，目前受理申請約計180餘人，澎湖潮間帶立竿網作業期間為每年10月15日至隔年2月28日止，其餘期間均屬違規設立，依漁業法第66條第3款，得處以1萬5,000元以上7萬5,000元以下之罰鍰，故請違規設置立竿網的漁民儘速清除。

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