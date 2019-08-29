韓國的煉油公司上個月從美國進口了 1478 萬桶原油，從科威特進口了 1103 萬桶原油，美國進口原油有史以來第一次超越科威特原油，另外，南韓從沙烏地阿拉伯進口之原油，也在同一時期增加了 2470 萬桶。

韓國從美國進口的原油在一年內從 537 萬桶增加了近三倍。此外，進口金額也創下了 9.829 億美元的歷史新高。

此情形可歸因於頁岩油開發帶動的美國原油價格下跌。截至 7 月 1 日，每桶原油期貨價格 (WTI) 和杜拜原油價格分別為 59.09 美元和 65.06 美元。

美國原油的硫含量較低，也意味著其附加值很高。此外，當與較便宜的拉丁美洲原油混合時也可以藉此提升公司的獲利。

美國與中國之間持續的貿易爭端，也導致中國的美國原油進口量下降。

美國原油的低廉稅收是進口增加的另一個原因。目前，中東原油需徵收 3% 的關稅，而根據美韓自由貿易協定 (KORUS)，美國原油不會徵收關稅。

韓國煉油廠 SK Innovation 在從美國進口原油方面相對更為積極。

另一方面，S-Oil 和現代 Oilbank 則較為被動，因為沙國石油公司是前者的第一大股東，也是後者的第二大股東。

「美國目前正在內陸和西海岸之間建設石油管道，並預計明年將通過太平洋，用於頁岩油的進出口」一位石油產業高管表示。

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