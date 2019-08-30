民進黨中執會28日遭技術性流會，意外引發一場黨內立委提名風暴，其中竟傷到卻是行政院長蘇貞昌，雖然府黨都說雙方溝通沒問題，不過這場關乎是否能再度完全執政的立委選戰，再度成為蔡英文是否能再度順利推動連任後的改革行動。

2020年總統選戰關乎民進黨能否繼續掌握政權，也關乎兩岸未來的走向，蔡英文不但重視，甚至不惜一切的要爭取連任機會，原本黨中央與蔡英文都認為提名蔡英文爭取連任應該沒問題，因此黨主席卓榮泰才會建議蔡英文提前總統提名流程，以爭取更多時間協調立委提名事宜。

不過人算不如天算，前行政院長賴清德的參與總統初選，攪亂了蔡英文與黨中央的既定時程，同時也讓立委初選協調工作遭到擱置。立委初選只能對無爭議及有勝選選區進行初選提名。

對民進黨而言，以當時蔡英文的低民調，確實要進行泛綠整合，而且勝算也不大，經過賴清德的無瑞參戰，以及中國大陸的武嚇台灣，蔡英文意外撿到槍，讓她的民調一路上揚。

不過立委選戰關乎未來執政是否會跛腳，這是蔡英文十分在意且關心之事，因此對尚未處理的立委艱困選區提名作業，府黨都十分重視，只是府黨在經過總統初選一戰後，雙方心結已結，雖然蔡英文對外都說與卓榮泰溝通都好，卓榮泰也都會向總統報告，但知道內情的人都曉得，蔡、卓之間已存在一道鴻溝。

此次艱困選區的徵召提名部分，民進黨中央內部一直都未達成任何的提名共識，不少黨內人士提出，黨中央的提名策略變來變去，很早就去徵詢，卻遲遲不給後續訊息，讓被徵詢的人不知所措。

黨內人士指出，王閔生婉拒徵召就是一個活生生的案例，黨中央沒有一個明確的戰略，一會兒這樣，一會兒那樣，明明已有友黨人士表態參選，還要徵詢黨內人士，大安區也是一個例子，明明社民黨范雲已確定參選，卻還要徵詢謝佩芬，讓提名策略小組及幕僚單位摸不著頭緒，無所適從。

不過也有黨內人士認為，此次提名會如此混亂，與徵召權在黨主席有關，過去都是選對會負責提名作業，此次黨主席兼任提名策略小組召集人，黨主席做最後的決定，雖然少了爭議的轉圜空間，但也因此引發出不少爭議。

民進黨此次對艱困選區的提名，傾向於讓年輕人出頭參政，不但要成立總統青年輔選團，還要推年輕人選立委，新人與年輕議員就成為徵詢的對象，吳怡農、李問、周江杰 都是新人出頭的案例，而許淑華、高嘉瑜則是年輕議員代表。

此次民進黨在深藍區要推行政院長蘇貞昌子弟兵王閔生，出馬挑戰國民黨老將賴士葆，可謂是十分困難之事，文山區向來是深藍選區，賴士葆已是四屆立委，擁有深厚的民意實力，王閔生要參選根本是難上加難。

有趣的是，此次王閔生事件意外扯上蘇貞昌，黨內人士說，蘇貞昌是老謀深算的人，如果沒有足夠把握或理由，是不可能幫王閔生「關說」推薦選文山區立委，根本是不可能，放話的人一定另有用心。大家都擔心仗都還沒打，黨內情緒就一堆，接下來要怎麼選？

民進黨立委提名扯上蘇貞昌，不但讓蘇貞昌十分氣憤，也惹怒了卓榮泰，如且不論蘇貞昌是否真的有為自己的子弟兵，爭取這個勝算不大的選區，民進黨此次艱困選區提名作業，能搞到天怒人怨，黨中央確實應該好好檢討確定人選及選戰策略，否則又可能會重蹈2014年立委選舉覆轍，白白失去可能獲勝好機會。