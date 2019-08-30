▲批踢踢帳號部發出公告，清除逾百名出售帳號給他人的使用者帳號，並永久封鎖。（圖／翻攝自 Unsplash ）
▲批踢踢帳號部發出公告，清除逾百名出售帳號給他人的使用者帳號，並永久封鎖。（圖／翻攝自 Unsplash ）

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去年九合一大選過後，「網軍」、諷刺對方拿錢辦事的「 1450 」一躍成為選戰關鍵字，正式宣告台灣進入社群網路自媒體的後真相時代。論壇上討論的話題可能是公關公司有意操作的輿論風向，網友看似自發的言論背後可能另有隱情。很多人不喜歡這種草木皆兵的氣氛，對此，批踢踢站方今（ 30 ）日凌晨公告大砍逾百名網軍帳號，獲得一片叫好。

批踢踢帳號部今日凌晨公布表示，正於或曾於本站或其它網路交易平台出售該帳號，依本站《使用者條款》第八條，所有帳號逕行砍除。以同電子信箱認證之帳號、或經帳號部確認為同一人持有之帳號，亦一併砍除。各帳號用於認證之電子信箱永久封鎖。

▲（圖／翻攝自批踢踢）
▲批踢踢帳號部發出公告，清除逾百名出售帳號給他人的使用者帳號，並永久封鎖。（圖／翻攝自批踢踢）
▲（圖／翻攝自批踢踢）
▲被砍掉的使用者帳號一覽。（圖／翻攝自批踢踢）

帳號部一口氣砍掉了超過百名帳號，帳號站長稍後也發文解釋，被砍掉的帳號都是確認曾於站內、站外由帳號使用者明確表示要賣帳號的人，保證不會有誤砍情事。由於批踢踢已經停止註冊新帳號，公關公司、也就是所謂的網軍，若要在批踢踢上面操作話題，只能靠購買其他使用者的帳號。站方出手整治網軍，大砍帳號的消息很快引發洗版式的討論。

▲（圖／翻攝自批踢踢）
▲大舉清除網軍帳號，引發鄉民討論。（圖／翻攝自批踢踢）

絕大多數網友都是樂見其成，紛紛在底下表示，「公關、民調公司損失五百萬」、「掃光蟑螂！還我八卦板！」、「站長辛苦了」、「讚讚讚」、「真爽　空氣乾淨了」、「公關公司哭哭」、「水啦殲滅垃圾黨工」。（編輯：倪浩軒）

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