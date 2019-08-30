▲鴻海集團創辦人郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.08.23）
▲郭台銘欲獨立參選態勢逐漸明朗，政治評論員范世平感慨，權力真是男人的春藥？（圖／記者葉政勳攝 , NOWnews資料照片）

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鴻海創辦人郭台銘結束三天兩夜中東訪問行程，今（ 30 ）日搭機返台，在機場接受媒體堵訪。對於是否參選，郭本人仍未鬆口，但郭辦發言人蔡沁瑜則回覆，如果要參選，會以獨立參選的姿態來進行，更透露 9 月 17 日以前一定會宣布，確定參選之意呼之欲出。對此，政治評論員范世平表示，權力真是男人的春藥？認為郭參選總統將是很大的賭注。

蔡沁瑜今日接受媒體訪問時，再三強調「以台灣中華民國為重，兩千三百萬人的生活為重」，被問到是否支持韓國瑜，回答說「對於韓先生就是祝福兩個字」；而如果要選，「會以獨立參選的姿態參選」、「 9 月 17 日以前一定會宣布」，更被外界解讀就是郭台銘確定參選，僅在等待正式宣布時機。

對此，范世平以「權力真是男人的春藥？」為題在臉書發文表示，郭台銘家財萬貫，台灣首富，還能夠與台灣第一名模林志玲共舞，做到了大多數台灣男人都做不到的事，但是他的人生拼圖還有一塊沒拼成，就是政治，就是選總統。由此可見，當上總統，擁有至高無上的權力，的確是任何男人都想要的。

范世平認為，郭台銘大可如日本企業家松下辛之助一樣，成立「松下政經塾」，在幕後培養政治人才，提供資源支持政治人物，在背後操作政治，而不必跳到第一線來。但是郭台銘卻決定跳入政治第一線，「這的確是一個很大的冒險與賭注」。

范世平直言，郭台銘或許是個成功的企業家，但從這次國民黨的總統初選來看，他卻是個政治的門外漢。范世平進一步分析，郭台銘在鴻海，他是國王，任何決策不必經由鴻海員工的同意，最多是獲得周邊幕僚的同意即可。但是郭台銘要選總統，人民是頭家，總統的權力事實上相當有限。郭台銘若不改掉過去幾十年來的行事風格，言多必失，時間一久就很容易暴露出被人批評的缺點。（編輯：倪浩軒）

▲范世平臉書發文全文。（圖／翻攝自范世平臉書）

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