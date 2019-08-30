2019 年 7 月 22 日世界文明起源研究促進會在北京成立合影
▲ 2019 年 7 月 22 日世界文明起源研究促進會在北京成立合影。（圖／翻攝新浪新疆）

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中國大陸是全世界的起源？多位大陸學者在 7 月 22 、23 日舉行的首屆中國國際前沿教育高峰會上，提出英語、英國人起源於「古華夏」、「西方文明起源於古華夏」等學術報告，並轟動整個會場。在大會中也成立以杜鋼建教授為首的「世界文明起源研究促進會」，「世界文明起源研究促進會」的副會長翟桂鋆也稱：「英語真的起源於古華夏」，不過此話一出也隨即被陸網友吐槽。

▲多位大陸學者在 7 月 22 、23 日舉行的首屆中國國際前沿教育高峰會上，提出英語、英國人起源於「古華夏」、「西方文明起源於古華夏」等學術報告，並轟動整個會場。（圖／翻攝新浪新疆）

據《新浪新疆》報導，在北京舉行的首屆中國國際前沿教育高峰論壇上，杜鋼建、諸玄識、王佩良、李國防等教授學者，發表了「西方文明起源於古華夏」的學術報告。會後記者也向「世界文明起源研究促進會」的副會長兼秘書長翟桂鋆提問，他肯定的說：「英語真的起源於古華夏，以前我們教學英語的許多人發現可以用所謂『聯想』記憶法來學英語。其實這就是英語與漢語的“表意”與“含義”相通相近。」

國內（此處是指中國大陸）最早進行這方面系統研究的是造字之祖倉頡故里的李國防老師，他經 20 多年研究，發現英語在“表意”與“含義”層面甚至發音與漢語都是一樣或近似的。翟桂鋆並舉例：黃色：是秋天葉落的顏色，英語發音幾乎就是葉落（露）、商舖：英語發音（ Shop ）已基本就是漢語「商舖」的發音。

翟桂鋆還指出國外也有相同研究：「英籍華裔學者諸玄識教授，在大英博物館已研究西方文明起源於中國十多年。 18 世紀 50 年代以前的古英語表達功能非常混亂，現在已沒有人能認識了。現代英語是 1755 年英國的一個叫「約翰遜」的漢學家對照《康熙字典》一個字一個字按每個字的字義與含義及讀音編篡了《約翰遜英語詞典》，現代意義上的英語就這樣誕生了。《康熙字典》有多少字，《約翰遜英語詞典》就有多少字。諸教授的研究是從『根』上找到英語起源了」。

▲此話一出也分成兩派，有陸網友吐槽也有人力挺。（圖／翻攝微博）

翟桂鋆還說：大陸知識精英界，一聽到西方文明起源華夏，一看到英語起源於華夏，就不假思索的就說是「騙子」、是「瘋子」、是「胡謅」。這些人該醒了，是應該好好再學習一下了。若英語乃至法語、德語、俄語、日語、韓語等都起源於我們中國，都是相當於我們漢語的一種方言；再若，英國人乃至世界各民族都起源於我們遠古華夏，全世界本來就是一家人、一家親，試問：世界大同還會遠嗎？

不過此話一出也隨即被陸網友吐槽：「宇宙起源於中國，人類起源於中國，文明起源於中國！想了一下，我還是黃帝的子孫，好嗨！」「請問一下教授招收學生嗎？隔壁小王初中畢業考不上學，但很愛國，能去你那嗎？」「這些人懂一個叫羞恥的詞嗎？」；但也有陸網友力挺：「西方無信史」、「人類文明確實始於中國，這是事實」。（編輯：潘毅）

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