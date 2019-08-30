國寶級天王楊麗花睽違16年復出，回歸演出楊麗花歌仔戲《忠孝節義》，楊麗花今（30）日再給戲迷驚喜，宣布推出楊麗花歌仔戲「舞台劇公演特別加映版」，將《呂布與貂蟬》、《梁山伯與祝英台》、《雙槍陸文龍》與《丹心救主》等1991年至2007年期間四部自己曾在國家戲劇院舞台上公演的作品重現於螢幕上。

楊麗花愛徒陳亞蘭透露，為讓戲迷提早看到楊麗花國寶級演出風采，楊阿姨除忙《忠孝節義》後製外，還有為「舞台劇公演特別加映版」在電視上播出，一早天還沒亮，就收到楊阿姨傳的訊息，告知剪輯部分哪裡要調整，讓陳亞蘭相當敬佩，楊麗花對於每部作品的高品質要求，也打趣說是每天另類的「長輩圖」。

楊麗花歌仔戲與時俱進，當年楊麗花以《呂布與貂蟬》、《梁山伯與祝英台》、《雙槍陸文龍》與《丹心救主》等四部舞台劇登國家戲劇院造成轟動，成為首位登上國家戲劇院的歌仔戲天王，更因當時都沒有人這樣做過，進而讓其他劇團紛紛仿效。陳亞蘭說，楊麗花歌仔戲演出時，場場爆滿反應熱烈，《呂布與貂蟬》、《梁山伯與祝英台》、《雙槍陸文龍》與《丹心救主》公演期間因一票難求，應戲迷期待，推出楊麗花歌仔戲「舞台劇公演特別加映版」，讓戲迷重溫當年盛況。

此外，《呂布與貂蟬》是楊麗花歌仔戲首次進軍國家戲劇院演出，而《梁山伯與祝英台》楊麗花演繹淒美愛情故事，勢必勾起許多戲迷回憶，《丹心救主》裡，楊麗花首次一人飾三角，從賣菜郎、忠僕與皇帝三種身份，挑戰短短兩個小時在舞台上更換三種妝容，陳亞蘭笑說，「周杰倫是牛仔很忙，楊阿姨是國寶很忙。」楊麗花歌仔戲「舞台劇公演特別加映版」9月10日台視晚間8點播出，楊麗花歌仔戲《忠孝節義》9月24日台視晚間8點播出。