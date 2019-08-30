國民黨花蓮縣黨部在30日中午遭到約30名「黑衣人」闖入，並意圖驅離黨工離開，這群黑衣人自稱為「韓粉」。國民黨強調，聚眾侵入辦公廳舍，已屬於準暴力事件，呼籲警方強力執法，保障合法者的權利。

國民黨花蓮縣黨部在今天11時40分，突然闖入約30餘名穿著黑衣的不明人士，黨部工作人員立刻報案。但警方以現場沒爆發衝突，也沒違法事實為由，並未驅離鬧場不明人士。黑衣人持續霸佔黨部1小時，於12時50分離開。

闖入黨部人士據了解為縣黨部部份離職員工與民意代表。離職員工金人望以民眾服務社總幹事身份，手持租賃契約表示，縣黨部辦公廳舍已於今年一月由前主委鄒永宏出租給花蓮縣民眾服務社，他並語帶脅迫，強力要求縣黨部工作人員離開辦公廳。

國民黨中央表示，現場辦公廳舍屬於黨中央的財產，土地也是由中央黨部向花蓮縣政府承租，黨中央隨後以雙掛號方式去函各相關團體與人士說明財產歸屬。國民黨指出，縣黨部屬於黨內組織，並非獨立法人，無權以代表人身份出租辦公廳舍，前任花蓮縣黨部主委從未告知中央黨部這項租賃契約，因此契約百分之百無效，將追究相關刑、民事責任。

國民黨中央認為，部分人士不該口口聲聲「愛黨」，卻不斷以製造法律爭議的手段，影響花蓮縣黨部正常運作。今天發生的事件，雖然沒有爆發鬥毆暴力，但已令黨部工作人員心生恐懼。

國民黨中央呼籲黨內同志，大選在即，莫因部份理念不同，製造黨內爭端，傷害黨的形象與團結。對於30餘名穿著黑衣的不明人士闖入花蓮縣黨部，國民黨中央黨部嚴厲譴責。