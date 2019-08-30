台鐵普悠瑪列車去年發生翻覆意外，事後爆出台鐵多項疏失，時代力量立委黃國昌日前再踢爆，普悠瑪維修所需的物料短缺，必須更換的零件還是硬撐繼續用，批評台鐵「草菅人命」，對此台鐵今（ 30 ）日回應，普悠瑪列車維修材料不足，已持續精進改善。

台鐵表示，花蓮機務段維修物料機油、集電舟、軟管、 ATP 故障缺料等問題，經查部分零件有未及時供應之情事，是材料調撥時間落差，花蓮機務段料管人員均持續辦理材料調撥作業，現無缺料情形，但仍需加強各廠段料源供需掌控及調配機制。

台鐵指出，目前要求各廠段依物料籌供準則提前確立維修需求計畫、據以編列預算、強化料源供需整合，並適時調整計畫依前置時間盡早提出請購以利採購作業，確保供應無虞。並建立安全存量及材料總表管制採電腦化管理，加強人員訓練，增進管料人員與檢修人員之橫向聯繫，以利控管材料情況。

台鐵說明，有關 MR/BP 軟管零件，經查並無缺料情形，但需各廠段加強橫向聯繫調配，維修人員依規定於實務作業會在檢修工單記錄「待料」，以提醒料務人員協助材料調撥，符合維修保養作業需要。

另外針對黃國昌指出，普悠瑪軔塊會於行駛中脫落、固定處碎裂，嚴重影響行車安全，台鐵回應，經查為立約商日本車輛公司設計瑕疵，將依約究責求償外，同時要求保養廠段，提升檢修頻率，遇有磨耗立即更換新品確保行車安全。