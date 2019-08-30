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▲日前有女網友貼出相當懷舊的飲料，讓許多人紛紛直言超懷念！（圖／取自 NOWnews 資料庫、 carousell ）

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近年來飲料品牌不斷推陳出新，市面上有越來越多選擇，不過日前就有網友貼出一張超懷舊的飲料款式，讓不少七、八年級生超有共鳴，甚至有不少人直言自己以前最愛收集！

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▲近年來飲料品牌林立，不過就有網友曝光許多七、八年級生最有感的經典神飲。（示意圖／ NOWnews 資料庫）

日前有一名網友於社群平台《 Dcard 》發文，表示自己小時候非常流行一款飲料，其正是由童年超紅偶像團體「棒棒堂」、「黑澀會」聯名發行的懷舊神飲「 Le Tea 」，這款聯名飲料於當時受到相當多人歡一，其棒棒堂款式口味上是哈密瓜，黑澀會款式則是櫻桃蘇打口味！

原 PO 坦言自己小時候最喜歡棒棒堂中的王子，甚至印有王子的瓶子都會收集起來，這樣的童年神飲，也不禁讓原 PO 回憶當初追星的回憶，讓她不禁好奇大問「有人也有買過嗎」？

飲料
▲「 Le tea 」當初聯名黑澀會美眉、棒棒堂男孩，推出經典款瓶身飲料。（圖／取自 Dcard ）

貼文一曝光後，立馬吸引相當多網友討論，也不少人也分享經驗，直言「買過！還特地蒐集沒有的人，喝完以後把他剪下來貼在筆記本上」、「其實我覺得沒有很好喝，但是因為是他們代言的，就一直催眠自己很好喝」、「記得集瓶蓋才能參加 channel V 演唱會」、「我買了還捨不得喝」、「買過，時代的眼淚」。

▲有許多人當時都會特別蒐集瓶身。（圖／取自 Dcard ）

不少人因原 PO 的貼文喚起童年回憶，但相當感嘆如今這款飲料早已消失不見，甚至兩大團體解散的也解散，離開的也離開，讓許多人紛紛不捨感嘆「希望廠商能夠再出一次」！（編輯：陳雅雲）

▲有許多網友曬出當年的收集品，感嘆回不去了！（圖／取自 Dcard ）

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