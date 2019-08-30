香港反送中持續延燒！香港眾志秘書長黃之鋒，傳出遭到警方逮捕。對此，行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁今（30）日都透過臉書聲援，譴責北京當局及港府濫捕行徑，並向港民喊話，「勇者無懼，香港加油！」

蘇貞昌表示，聽聞香港幾位年輕民運領袖，遭到港府不明原因逮捕的消息，不僅香港民眾感到憤怒，台灣民眾也會感到困惑。香港民眾要求的不過是希望中國大陸政府遵守一國兩制、50年不變的承諾，卻遭到如此對待。

蘇貞昌感嘆，香港竟已成了公民的人身自由，隨時可以被當政者任意剝奪的地方，這樣的情況在台灣不可能發生，台灣人也絕對無法接受在這樣的政權統治下生活。他強調，「台灣價值就是捍衛自由與人權，除了繼續守護台灣，政府也會繼續為這個價值而努力。」

無獨有偶，陳其邁今天也在臉書發文表示，「黃之鋒、周庭、陳浩天，這幾位長期爭取自由民主的香港年輕人，從昨晚到今早，陸續傳出遭香港政府逮捕的消息。」

陳其邁指出，國際社會普遍對北京及港府採取濫捕、武力，激烈手段鎮壓民主表達譴責，也對香港的人權現況表達高度憂慮。他說，「近三個月的反送中運動，香港人為自由民主奮戰，始終沒有退卻。」

他強調，香港政府不應只想靠鎮暴部隊用催淚彈與布袋槍指向民眾，用謙卑理性的對話與人民溝通，回應港人對於自由民主的訴求，才能真正讓香港重返法治與和平，「自由的香港正面臨黑暗暴雨的逆襲，勇者無懼，香港加油！」