針對蘇治芬委員質疑臺西綠能專區改回產業園區一事，縣府新聞處長周柏吟今(30)日偕同建設處長李俊興親自說明表示，縣府將臺西綠能專區改回產業園區是為配合中央政府臺商鮭魚回流的政策，讓臺西工業區的土地利用更具彈性。

周柏吟指出，多次與行政院商談，獲得張景森政務委員與經濟部的支持，以經過實際調查952位私有地主意願，在僅有1/3的土地同意做綠能發電的情況下，為保障其他地主之權益，做出調整產業用地之決定。縣府認為近日來一系列惡意挑播扭曲以上事實之行為，才是阻礙地方發展之元兇。

周柏吟表示，目前縣府參考中央政府與張景森政務委員建議，希望透過後續與地主、經濟部工業充分溝通及討論協商確認引進產業類別、開發流程與方向後，再依「產業創新條例」規定向經濟部工業局提出申請後續台西產業園區計畫。

縣府認為蘇治芬委員曾擔任雲林縣長長達九年，卻罔顧民意，在僅有1/3的土地同意鋪設太陽能板發電以及綠能專區將變成零碎、穿孔式工業區的事實下，一味幫尚未得標之財團請命，並刻意打擊雲林縣政府及縣長張麗善規劃地盡其利開發臺西工業區之良善政策，對此一系列惡意挑播扭曲事實之行為，才是阻礙地方發展之元兇。

周柏吟說，雲林縣政府從來未反對綠能發電，將臺西綠能專區改制為產業園區，在縣府構想是期望以兼容並蓄打造既可容納綠能、也能引進其他產業共同發展的園區，讓全體雲林民眾期待綠能發電同時，更要引進產業進駐，而非只是提供土地當作發電廠。雲林縣政府將確保所有鄉親權益不受影響，也期待大家攜手合作共創美好未來。