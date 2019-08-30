（中央社記者繆宗翰北京30日電）中共中央政治局今天決定，10月在北京召開第19屆中央委員會第4次全體會議（四中全會），議題聚焦「推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題」。

央視新聞客戶端報導，這次中共四中全會主要議程是「中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題」。

報導還提到，中共總書記習近平主持今天主持中央政治局會議，審議「中國共產黨黨內法規制定條例」、「中國共產黨黨內法規和規範性文件備案審查規定」、「中國共產黨黨內法規執行責任制規定（試行）」。

會議指出，加強中共黨內法規制度建設，必須以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，「堅持正確政治方向，堅持以黨章為根本遵循，堅持貫徹民主集中制，堅持服務黨和國家工作大局，堅持系統推進，堅持依法治國和依規治黨有機統一」。

會議表示，黨內法規制定工作要以新修訂的「中國共產黨黨內法規制定條例」為遵循，「使黨的領導和黨的建設各方面法規制度相協調，下位法規制度同上位法規制度相銜接，實體性、程序性、保障性法規制度相配套」。

會議也提及要認真執行新修訂的「黨內法規和規範性文件備案審查規定」、嚴格落實「黨內法規執行責任制規定（試行）」，堅持有件必備、有備必審、有錯必糾，切實維護黨內法規和黨的政策的統一性和權威性。各級黨組織和黨員領導幹部必須切實擔負起執行黨內法規的政治責任。

習近平去年初推動修憲取消國家主席任期限制，罕見地在1、2月接連召開19屆二中及三中全會。外界普遍預測，19屆四中全會將會在去年下半年召開，卻遲未舉行，直到今天才拍板定案。

中國獨立學者鄧聿文4月受訪時曾表示，有人認為中共19屆四中全會遲遲未舉行，是習近平的權力受到抵制。但人們也可作相反解讀為「習近平自己不願召開」全會，且四中全會雖未舉行，過去一年中共內部大大小小的會議卻開得很多。

他指出，過去一年，習近平通過修復和啟動中共黨內一系列制度，「用黨的家法捆綁」黨內高層、特別是政治局，迫使政治局成員向自己臣服。而這些作法，已牢牢地為習近平的權力和政治地位保駕護航。（編輯：林克倫）1080830