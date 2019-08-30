（中央社記者康世人新德里30日專電）台灣國際青年大使今天展開印度首日行程，陸續拜會印度人民黨青年智庫德里研究社、亞非農村發展組織，並以嗩吶等傳統樂器及台灣民謠和帶動唱，征服國際友人的心。

外交部2019年國際青年大使交流計畫泰國印度訪問團的24名國際青年大使，在團長外交部亞東太平洋司公使回部辦事林明誠帶領下，由駐印度代表田中光陪同，先到印度憲法俱樂部，與印度人民黨（BJP）青年智庫「德里研究社」（Delhi Study Group）交流。

支持「德里研究社」的印度人民黨涉外事務召集人暨中央德里直轄區議會前議員喬里（Vijay Jolly）在致詞時表示，當總理莫迪多年前還不是總理時曾告訴他，要與台灣人做朋友，要與台灣人發展關係，台灣是印度發展的入口（gateway），發展台印關係是印度的利益所在。

莫迪在擔任古茶拉底省（Gujarat）省長時，曾於1999年訪問台灣，並於2001年主持且促成台灣最大商業代表團訪問印度，也帶動中鋼、正新橡膠等台商陸續到古省投資。

喬里也談到他訪問台灣時，看到台灣的和平、進步，並看到台灣國際青年大使代表台灣帶來友誼，他期待透過台印青年交流，促進雙邊關係有更長足的進步。

駐印度代表田中光致詞時談到過去20多年的台印關係，正不斷往正向發展，特別是過去4年，台印關係大飛躍，去年雙邊貿易額更從2000年的不到1億美元，躍升到75億美元，而且台印之間沒有貿易逆差，是非常健康的貿易關係。

田中光指出，莫迪在連任後提出頗具雄心的「新印度」計畫，準備讓印度在2025年達到5兆美元的經濟規模，這對想到印度做生意的人將是最佳機會，加上印度的年輕人口占多數，勞工成本較低、巨大的對外連結，更是最少政治介入商業的全球最大民主國家，相信將吸引台商在內更多外國企業到印度投資，而台印間的貿易額可望再創新高。

田中光並鼓勵國際青年大使趁著訪問印度期間，多與印度朋友交流，探索印度、了解印度。

隨後，國際青年大使也以柳葉琴、嗩吶等傳統樂器，演奏樂曲，以及精彩的扯鈴演出，捉住在場所有人的心，讓印度友人熱烈鼓掌。

在結束與「德里研究社」的交流後，國際青年大使又轉往亞非農村發展組織（AARDO）拜會，由秘書長史瑞辛（Eng. Wassfi Hassan El-Sreihin）等人接待，史瑞辛等人除向國際青年大使介紹AARDO外，也答覆國際青年大使踴躍提出的問題。

國際青年大使最後更以嗩吶、歌仔戲、京劇演唱與農業有關的台灣民謠，並透過流行歌曲「稻香」與AARDO人員一起互動，讓AARDO的人員感受到台灣的文化之美和青年活力。（編輯：高照芬）1080830