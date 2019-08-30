今年大學學科能力測驗後，雄女、雄中學生在臉書發起「終結放榜新聞」連署活動，訴求媒體跳脫「以成績定義成功」的新聞模板，讓分數不再是評斷學生的唯一根據。許柏崧以媒體人角度指出，雖然多數人認為媒體是塑造了成績至上的最大元兇，但其實成功的定義來自社會的既定印象，若要消除刻板印象，社會大眾也是重要的一環。

高中生自組發聲 拒當成功模板

「終結放榜新聞」活動發起人高雄中學（以下簡稱雄中）學生歐孟哲表示，過去媒體採訪放榜新聞時，經常以誘導性的問題詢問學生，藉以找出新聞賣點。舉例來說，去年意外將高雄女中（以下簡稱雄女）指考榜首馮姓女學生的感情事件挖掘出來報導，不僅侵害當事人隱私權，也在後續的新聞效應中嚴重影響當事人的生活。

因此雄中、雄女學生希望未來不要有類似事件發生，歐孟哲聯合有共同理念的學生，開設「瘋狗浪?港都學生思潮」Facebook粉絲專頁，推動終結放榜新聞，藉以打破台灣以升學結果定義學生的固有文化。

針對放榜新聞，歐孟哲認為學校作為教育機構，不應主動發採訪通知給媒體，介入新聞的生產。他說，當學校以成績表現來判斷學生時，將會影響到教育部期望學生得以多元學習的方針，並且扼殺學生自我實現的可能性。為了遏止此狀況發生，他們要求學校簽署拒絕放榜新聞的承諾書。

雄女校長林香吟曾公開表態，支持學生發起終結放榜新聞的活動，並同意簽署承諾書，期待學生努力學習多元的教育課程，在各個領域上發展自我特色。不同於雄女，雄中簽署承諾書時阻礙多，歐孟哲說道，雄中校長謝文斌擔心，若是缺少媒體報導造成招生低迷，可能造成家長會和校友會反彈，才會遲遲不敢承諾，最終在校內會議後僅同意，未來將不主動發布榜單給媒體記者，但仍會將學生成績公布在校方官網。

連署活動將近2個月，北一女、建中等9所明星高中校長陸續簽署終結放榜承諾書，歐孟哲表示，不希望活動只是一時熱潮，未來會積極推動與宣導，讓大眾知道仍有許多學生為了打破傳統「升學主義」而努力，堅決不讓社會既定印象限制「成功」的可能。

放榜新聞影響招生 地區高中難為

值得關注的是，此次參與終結放榜新聞活動的連署學校多為明星高中，國教行動聯盟理事長王立昇指出，社區高中若是缺少正向新聞加持，可能會影響隔年招生宣傳，對學校產生影響，因此難以全面響應，而這樣的活動能否有效消除成功模板，儼然成為一個多重面向的議題。

「成功不是只有單一的方向。」表態不願跟進終結放榜新聞連署的宜蘭高中校長王垠表示，過去媒體多報導成績優異的學生，過於窄化成功典範的定義。但他也認為放榜新聞並非全然負面，應尊重學生個別意願，若學生願意受訪並分享讀書秘訣，就能讓放榜新聞成為一個有益報導。

除此之外，對於地區性高中來說，仍需要適度的放榜新聞提升各校的知名度，因此許多社區型高中無法如同明星高中簽署承諾書，他們擔心若不由公布學生榜單展現辦學成果，會嚴重影響隔年的招生宣傳效果。對此王垠認為，學校招生率影響的面向很廣，並非只有榜單這一項，社區裡的民眾並不會因一時的榜單而影響選擇，因為台灣大部分都不是新設的學校，民眾看的是學校整體表現。