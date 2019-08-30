五育均衡淪為口號 改變心態才能反轉教育

即便如此，王垠坦言，若宜蘭高中要簽屬終結放榜新聞，還是需透過會議討論，難以由少數決策者決定 ；他認為每間學校考量簽屬承諾書時，應根據不同的發展基礎與背景，決定是否需要榜單新聞增加自身曝光度，而目前宜蘭高中暫時還不會對學生實施相關承諾。

除了學校自行判斷是否需要榜單新聞，王垠認為，教育部應鼓勵各級學校訂定適合各校的整體規劃，讓學生在校的學習除了學科方面知識的提升，學校也可配合12年國教學習歷程檔案的計畫，由校方開設相關的多元選修，使學生多探索自身的興趣以及未來職涯目標，讓五育均衡發展不只淪於口號，而是能貫徹落實。

王立昇指出，五育均衡是目前的教育目標，但社會普遍仍將進入頂尖大學視為成功；另一方面，也因為智育容易用考試成績量化，因此成為報導呈現的焦點。「不要製造神話是大家的共識，但要思考新聞媒體如何達到鼓勵和學習榜樣的效果。」

王立昇認為，放榜新聞並非罪不可赦，讓學業表現好的學生有發光的機會，是鼓勵也是肯定；再者，放榜新聞為校方帶來正面的社會觀感，對部分學校的辦學宣傳也同等重要，若完全不公布資訊反而矯枉過正。至於最終新聞的呈現面貌，才是大家應該關注的焦點。

新聞反映社會真實 矯枉過正恐加大資源落差

「媒體長什麼樣子，有極大的程度與社會長什麼樣子有關。」聯合報鳴人堂主編許伯崧指出，升學教育是台灣人共有的生命經驗，在分分計較的教育現場，人的價值僅剩下分數高低，讓分數定義了多數人眼中的成功與失敗。

成功模板並非由媒體建構，但媒體再現了社會對於成功的既有想像，並加以放大。許伯崧表示，不同媒體對高中生的定位不同，各有各自的取材角度，難以一概而論，但媒體採訪的資優生多由學校指派，而資優生的遴選標準在於校方，校方提供了直觀的成功樣板，再透過媒體持續向大眾傳播、複誦。他強調，若想消彌社會既定印象，需要在日常生活中具體實踐，由自己定義成功。

「在學生充分了解且自主做出受訪的決定後，媒體依然可以產製放榜新聞。」許伯崧認為，產製放榜新聞與否應回歸學生本身。而放榜新聞中的採訪對象並不限於名校學生，亦有非明星高中的學生，他剖析，名校有極大的社會關注與教育資源，即便全面終結放榜新聞，也不代表社會的關注會隨之下降，頂多是媒體減少了一項報導素材。

然而許伯崧擔心，在遠離首都圈的學校或地區高中，除非因特殊的競賽佳績吸引媒體，否則在全面終結放榜新聞之下，未來曝光的機會將變得更少，資源不平衡的現象恐怕更加嚴重。

許伯崧坦言，現今放榜新聞的產製原因包含了社會期待、校方邀約等諸多因素，學測、指考等既定升學考試也有報導需求。他進一步提出，放榜新聞並非只能報導誰考得多好，若能朝教育結構性議題探索，或許能從舊有放榜新聞議題中，觀察各校間教育與媒體資源的落差；如此一來，放榜新聞或許可以跳脫單純的事件描述，成為值得社會重視的教育現象。