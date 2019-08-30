國立臺灣大學聯盟（以下簡稱三校聯盟），從108學年度開始，開放三校學生跨校修習輔系。從106學年度學分學程合作的討論，到本次的跨校輔系，目的是拓展三校學生跨領域多元能力，使學習不侷限於一門專業，藉此在職場上能有更豐富的專長展現。陳昭珍教務長對跨校輔系的洽談過程，表示必須考量到三校的意願，以及行政處理的負擔，「提供更多服務的時候，都會增加行政上很多的負擔。不過我想，一切當然是以學生的學習跟前途為最重要的考量。」

三校聯盟開放輔系 回覆超過六成展現輔系意願

對於三校聯盟開放輔系一事，根據本次師青問卷，有超過六成回覆學生展現輔系意願，在考慮至他校修習輔系這一問題中，有26.3％的人選填「意願極高」37.1％的人選擇「意願次高」。而在「對於三校聯盟開放輔系您所持態度」這一問題中，則有近九成的學生選擇非常支持和次高支持，一成左右的學生保持中立。由數據得知，對於三校聯盟開放輔系，多數學生持有正面態度及高度參與意願。

教程修課不受影響 輔系系所求互補

然而開放跨校輔系後，是否會影響三校學生，修習各自校內教程的機會？ 對此，陳昭珍則回應道:「教程有些個別的課程是可以修，但是教程整個開放是不可能的。因為教程其實每一個學校都有一些名額限制。」因此目前得知跨校輔系對教程名額並無太大影響。

而跨校輔系以互補為原則，例如師大已有英語系可供輔系選擇，師大學生則不必跨校修習他校的相似學系。校內輔系的部分，陳昭珍也提出，希望學生能有多元跨域的能力，目前師大校內雙主修、輔系的學分數已逐漸調低，目標是讓課程更精實，避免課程修不完、內容重覆度高等問題，確保學生有時間拓展個人興趣和各項能力。

影響修習因素多 課業問題與交通距離為主因

進一步探討學生對於新政策的疑慮，據問卷統計，影響修習意願的因素以課業問題和交通距離為主。關於交通問題也有人留下進一步的疑慮，「雖然很感興趣，但交通方面有些難安排，像是每兩節課後只有20分鐘的休息，要抵達校園再抵達教室或許時間會有些不足；接著可能又需要再回到原本的校園上別的課」。除此之外，填答同學也提出開放系所、學分配置、畢業證書呈現方式等問題，同時有人期盼能更進一步透明化資訊，「希望能更了解台大聯盟跨校修課的名額是否會受到影響。」並且盡快完善制度，「讓學生有了更多資源和選擇，但同時仍需要完善許多流程，如選課方式、課程詳情等。」

多數學生持肯定態度 盼學校盡早完善規畫

「台大資源多又廣，能學到的東西跟師大很不一樣。台科大的科系跟我們更是截然不同，開放輔系這件事情我覺得是利大於弊。」不少學生表示目前雖對此政策規劃及未來實行狀況存疑，但依舊認為這是一項令人期待且跨時代的制度，「學校可以提供合時宜的政策代表有在關注學生的權益，更覺得當初選擇這所學校是對的。」多數學生在回覆中肯定學校的此項政策且期待後續配套措施，少數同學則表示即將畢業無法利用此項資源深感遺憾。

除了輔系的合作之外，三校聯盟未來也有打算朝「跨校雙主修」的方向來合作，但考慮到行政作業的互動會更多，陳昭珍表示目前會先以建構完整的教務系統為主，待線上選課系統、三校行政流程皆上軌道後，再去拓展其他可能的合作項目。（初聲／張慈恩、蘇俞心／師大青年報）