「師大男裙日」先前誠正中庭舉辦，主辦方邀請多位師大男學生身著裙裝至舞台走秀，並邀請公領系教授陳素秋發表短講。

男裙走秀 展現裙裝新風格

主持人國文109黃亮鈞及在場男性工作人員穿上裙子，做為打破性別界線先鋒。另外，亦有許多男性同學體驗各種樣式的裙子，甚至是典雅的碎花洋裝，走起秀來雖然有些害羞靦腆，但渴望透過個人翻轉他人對衣服的界定。

此次師大性壇社共五名成員熱情參與，他們身穿昨日至服飾店購買的連身裙，在舞台上大方展現自己。社長尖尖針對裙裝提出許多疑問，包含如廁方式、走路姿勢，並感嘆「當女生好辛苦」。他希望許多需要翻轉刻板印象的議題，能有更多新的發想讓不同領域的人體驗及了解，並呼籲「打開你的同理心看看身旁有這些人」。

界線自己定義 行動實踐不可忽視

陳素秋分享，過去在彰師大任教時，一名男同學時常穿著華麗的紗麗上課。詢問後得知，該位男同學發現多數人仍無法接受「男生穿裙子」，該名同學認為「衣服不該分性別」，因此身體力行，希望同學漸漸習慣生理男性身著紗麗，且當大家從驚訝轉為習慣時，這項行為的行動頻率得以遞減，甚至停止。

陳素秋說道：「布料本身是中性的，我們賦予性別符碼。」因此這次活動最大的意義，並非僅成全自己完成裙裝體驗，而是除了「做自己」也同時達到顛覆社會框架的效果。2010年時尚圈掀起一陣「去性別時尚風潮」，男性模特兒紛紛穿起裙裝，而陳素秋期許在場各位「比現今時尚圈走得更遠」，以自己為本位定義性別界線，並跳脫教室框界做出更多實質行動。