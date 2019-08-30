在台香港學生日前在臺北賓館前舉行記者會，聲援香港「反送中」活動，痛斥香港政府暴力鎮壓民眾。會後十名港生代表前往總統府遞交陳情書，盼總統蔡英文能以總統身分發揮國際影響力，對香港政府施壓，但因蔡英文另有行程，由總統府秘書長陳菊代表接見並收下陳情書。前香港立法會議員羅冠聰也與學生視訊連線聲援活動。

因2018年初的潘曉穎命案，香港政府在今年3月修訂《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助（修訂）條例草案》（下稱《逃犯條例》），其中部分條文被認為危害人權與程序，包含可將疑犯引渡至中國的37條罪行中多有定義模糊，且是否引渡可由香港特首判定，引渡後疑犯將面臨中國司法審判，然而中國法治狀況又不佳，進而引發各界反彈。

香港立法會原預定進行《逃犯條例》二讀，許多香港民眾罷工罷課，集結在立法會前發起「反送中」活動抗議，雖然立法會主席梁君?宣布延後二讀，但對於法案未撤回，民眾仍相當不滿。昨接近下午四時，港警開始動用武力鎮壓示威民眾，部分民眾中彈受傷。為聲援「反送中」活動，在台港生組成了「在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組」，號召民眾持續關心《逃犯條例》修訂。

港生代表張俊豪表示，台灣是講求法治、民主自由的國家，「台灣真的不希望被這些獨裁者的幫手汙染到」，希望蔡英文可以在《香港澳門關係條例》中增設人權審查，限制曾幫助過香港政府鎮壓的公務員與警察來台。另外，張俊豪也向蔡英文喊話，除了感謝蔡英文多次表態反《逃犯條例》修訂，更希望蔡英文能以總統身分發揮國際的影響力，做出實際行動施壓香港政府。

島國前進發起人林飛帆也現身力挺，呼籲未來台灣對香港官員、公務員、警察等來台，應提高審查標準，做出懲罰性措施。他強調，今日香港不是明日台灣，應為「今日香港，今日台灣」，讓台灣一起關注香港，不應有置身事外的感覺。會後林飛帆也陪同港生代表前往總統府，不過他僅在府外等待，未進入府內面談。

遞交完陳情書後，港生代表回到凱道，張俊豪代表朗讀陳情書內容，過程一度哽咽落淚。陳情書中提到，在台港生相當憂心，一旦《逃犯條例》通過，香港將不再是原本的香港，「我們回家的路將變得更艱難」，若中國強行通過《逃犯條例》，香港和台灣會同受威脅，最後也喊話，「自由的台灣，是在台港人的第二個家。希望台灣能珍惜自己的民主與自由，也願意在制度上和心情上成為在台港人最堅強的後盾」。

根據港生代表轉述及稍早總統府的聲明，在45分鐘的陳情中，陳菊為港生代表打氣外，也承諾台灣政府絕對會保障所有在台港生的安全，請大家放心，陳菊表示台灣會如同所有自由民主陣營的國家，關心香港、支持香港，至於今日港生訴求會交由陸委會等相關行政部門，審慎進行研議與回應。

前立法會議員羅冠聰也從香港與現場學生視訊連線，聲援學生。羅冠聰認為香港的人權正每況愈下，直指香港政府對於這幾天的集會遊行態度蠻荒無理，不關注民眾訴求，還抹黑民眾和平的行為是「暴動」、「騷亂」、「暴徒」。

他提及昨香港警察鎮壓時，十個防暴警察毆打一個已躺在地上的人；也有示威者被催淚煙罐砸到不斷吐血；更有警察未按規定瞄準軀體以下，而是瞄準民眾頭部發射橡膠子彈、布袋彈，甚至還有記者被攻擊等，他表示這些過往被認為不可能的事發生了，感到震驚外，直呼是「非常非常慘忍的狀況」。

「我們擁有的自由人權會慢慢被吞食掉」，羅冠聰指出一國兩制的運行對一個相對自治獨立的城市，在回歸中國管制後，兩制會慢慢邁向中國獨裁的一制，他提醒台灣關注香港，有一國兩制的借鑒，站在亞洲比較文明制度的地區互相協助，面對中國很大的集權，才有能力保護各自的自由與生活方式，鼓勵大家繼續堅持下去。