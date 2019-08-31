電腦資料儲存裝置怎麼選？希捷HDD和SSD各有特色

隨著手機或相機所拍攝下來的影音檔案資料越來越龐大，電腦系統要來存放這些珍貴資料的問題也就越來越頭疼，因為一來要考量將資料存放在電腦內，也可能要同時思考是否將資料存放在雲端，或是家中的NAS（網路儲存裝置）內。

NAS內使用的硬碟需要NAS專用的，因為需要有長時間運轉不關機使用的特性，因此和一般家用電腦的HDD不一樣。購買NAS後，需要先考量自己的預算，以及評估未來3~5年內，需要存放的資料量，選擇適合的硬碟。

如果沒有預算考量，想要一次到位不考慮將更換硬碟的困擾，當然就買越大容量的越好。坊間市售最大容樣的NAS硬碟為16TB，為希捷所推出的 – Exos X16 。該硬碟也是目前全球容量最大的3.5吋7200轉硬碟，其氦氣硬碟可因應各項挑戰，支援超大規模資料中心、OEM與經銷通路業務，將儲存容量最大化。

IronWolf適用於家庭與小型辦公室NAS系統，提供高效能、低噪音與低耗電應用，提升日常使用的效率，例如：備份、遠端存取與檔案共享。而IronWolf Pro硬碟則適合創意專業人士與中小企業這些需要大量工作負載來支援資料需求的NAS環境。

透過更高的I/O效能與快取能力，能在多種工作負載環境下使用，提供客戶彈性並降低複雜度。相較於12TB硬碟，Exos X16 16TB硬碟每單位機架PB容量可提高33%。產品內建包含Seagate Secure Instant Secure Erase 的資料保護方案，能支援安全、經濟實惠、快速且輕鬆的硬碟汰換。

當然，如果想要用這顆硬碟安裝在電腦系統，做為資料存取用也是沒問題；但建議開機碟使用SSD（固態硬碟）。SSD擁有比HDD快速存取資料的特性，而且也相當省電，透過電腦系統的運作，SSD作為開機碟時除了能加快系統開機與平時資料存取的速度外，也能讓HDD在沒有使用時可以不運作，進而省電與延長使用壽命。

SSD目前分有SATA介面與M.2 PCIe介面，後者安裝較需專業指導，但是存取速度高於SATA介面很多，是目前所有電腦玩家所追求的。

同樣以希捷所推出的產品為例；BarraCuda 510 M.2 PCIe NVMe SSD提供升級版的高速，能加速應用程式的執行，其輕薄的尺寸適合輕薄/小型筆記型電腦、迷你 PC 和桌上型 PC。

這款SSD延續BarraCuda品牌的高效能特色，並推出256GB、512GB，1TB 的容量選擇，讓使用者可依照工作和預算需求挑選合適的容量。產品還支援希捷的SeaTools SSD GUI，提供SSD管理和狀況監控功能，並附五年有限保固。

如果大家在選購筆記型電腦時，有特別留意中高階機種都是以M.2 PCIe NVMe SSD作為資料存取用。包含像是蘋果最新款的MacBook Air，就是採用這樣介面的SSD，除了能加快資料存取的速度外，更能節省筆電內珍貴的空間，藉以打早出輕薄迷你的筆電。