各種材質的皮革鞋款是上班或出席正式場合的必要穿搭，但許多人卻不知道該如何正確的保養與清潔。信義居家表示，新皮鞋買回家後，可先上一層薄薄的鞋油或防水噴霧，事前的防護，能使爾後更容易維持鞋面乾淨、方便清潔。

信義居家表示，皮鞋最怕碰水，萬一遇上下雨天，鞋子不小心弄濕、用髒，回到家最好立即用乾布將鞋面的水漬、泥巴除去，但切勿大力擦拭，以免刮傷鞋面，擦乾後，可再將報紙塞入鞋內，將濕氣吸走，並擺放至通風處晾乾，尤其真皮鞋款要避免長時間直曬太陽或用吹風機高溫烘乾，真皮材質容易因為受熱而脆化，導致鞋面皮革龜裂或是產生色差。

欲保養真皮鞋款，可依照鞋面顏色，塗抹同色系鞋油或透明鞋乳，以劃圈的方式，少量而均勻地擦在鞋面上，稍等幾分鐘讓鞋油（乳）慢慢滲入皮身之後，再使用絲襪、軟布等布料，來回擦拭鞋面，便可使鞋面變得光亮。

若是麂皮材質鞋款，鞋面有髒汙時，可以用吹風機的冷風把藏在麂皮短毛裡的髒汙吹掉，再用舊牙刷輕輕刷除髒汙，如果髒汙面積過大，可先噴上麂皮專用清潔慕斯覆蓋，再用微濕的毛巾按掉變髒的泡沫，用舊牙刷輕輕刷過，接著放到通風處，或用吹風機冷風吹乾即可。

漆皮材質比較特別，因為不易滲透髒汙，因此只要用軟布沾微量的水，輕輕擦拭鞋面就能除塵，如果有輕微的汙漬，可利用專用清潔液擦拭。

除此，信義居家提醒，穿皮鞋要養成好習慣，每次穿完鞋子、收起來之前，要把鞋面灰塵撢去，並且一周上一次鞋油保養，若擔心鞋內有腳氣殘留，應將皮鞋放在陰涼處吹風，也可塞入報紙或放置乾燥劑，吸收鞋內濕氣，以免細菌孳生。