由臺南市政府主辦的「2019亞洲大學足球錦標賽」將於9月18日起至9月26日止在臺南市立田徑場、臺南市立足球場熱血開踢，共有來自12個國家代表隊及我國大學菁英球員齊聚臺南，中華隊由潘文傑、陳威全等現役國手加上U19及U23青年代表隊選手共同組成，首場戰事將於9月18日下午3:30對上澳門隊於臺南市立田徑場展開。這是台灣首次承辦大學最高等級的男足賽事，同時也是台灣首次與多國大學列強一較高下的機會。





台南市市長黃偉哲在記者會致詞時表示，足球是世界上觀看人數及參賽人數最多的運動賽事，除了感謝韓國的大學足球聯盟會長卞錫華全力支持及台南體育總會劉福財理事長的大力奔走下促成許多國家參賽，體育不但是一種產業，對於社會的影響力也相當大，我們必須提倡及支持，同時也打趣的說，期勉中華代表隊對於其他國家列強不要畏懼，將冠軍留在台灣就好。

AFFU(亞洲大學足球聯盟)會長卞錫華談到這次的賽事能成功舉辦感到相當開心，也感謝台南市政府全力支持與提供這麼好的場地，同時表示這次舉辦的目的在於提供亞洲各國大學有更多機會在足球技術及文化上有更多交流及學習機會，在歐洲地區各國大學的足球交流非常頻繁，因為他們始終相信體育的影響力比背著槍枝的殺傷力還大，希望透過這比賽能帶給台灣足球技術上的成長及宣傳亞洲各國的機會。

9月20日於大億麗緻酒店辦理開幕晚會，將邀請多國貴賓蒞臨並祝福未來的9天賽事順利，台南體育總會劉福財理事長也歡迎選手利用比賽之餘到臺南各名勝古蹟參訪、品嚐在地美食，此賽事除贈票給本市各機關團體也提供免費索票，有興趣的民眾可前往索票地點索票，進場觀賽。