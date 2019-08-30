週五 (30 日) 美元指數連續第三天強勢上漲，揚 0.31% 至 98.765，盤中更一度飄升至 99.02，刷新 2017 年 5 月以來的新高紀錄，儘管美國總統川普又對強美元開炮，但美國經濟數據不俗，加上流動性偏緊所致，美元買盤強勁。

川普又在推特上稱歐元的弱勢，讓歐元區獲得很大優勢，美元太強對製造業不利。不過經濟數據顯示，美國 7 月個人支出月增率大增 0.6%，優於預期，通膨年增率則增 1.6%，持續低於聯準會目標 2%。惟 8 月密西根消費者信心指數創 2016 年 10 月以來新低。

FXSTREET 分析師認為，美元強勢突破兩年新高，反映市場認為消費強勁，減緩美國經濟衰退疑慮，此外，月底流動性偏緊，也是主導美元強勢的原因之一，預期後續波動性仍存。

技術分析師則認為，美元指數衝破新高後，技術面看來維持漲勢的可能性高，有機會向下一個關鍵價位 99.27 邁進。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

歐元兌美元持續下跌 0.57% 至 1.0991，跌破 1.1 的關鍵價位，盤中更一度挫至 1.0962，創下 2 年新低。即將上任的 ECB 總裁拉加德表示，ECB 利率還沒到下限，有需要的時候仍有降息空間。

FXSTREET 分析師認為，歐元經濟衰退可能性高，持續押注 ECB 9 月即將降息，與施行更多寬鬆措施，歐元可能已陷入熊市陷阱。

EUR/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週六 (31 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.765。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0989 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2163 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6737 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3310 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.27 日圓。

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