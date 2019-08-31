時代力量立委黃國昌日前接連爆料，台鐵普悠瑪號閘瓦（韌塊，即為煞車皮）在行駛間無端脫落。對此，交通部台鐵局今（ 31 ）日回應，自普悠瑪號列車 2012 年上線營運迄今，去年度計發生 3 次 4 個脫落，今年發生 4 次 4 個脫落，共計發生 7 次 8 個脫落。台鐵回應後，黃國昌旋即在臉書發出最新五點聲明，對台鐵的回覆仍不滿意，揚言「總質詢見」！

黃國昌表示，普悠瑪煞車皮噴發，台鐵一度說只有 2 次，現改口發生過 7 次，但真查清楚了？隨即發表五點聲明回應：

1. 喔，原來 2 次是兩個月內噢！當初怎麼不說呢？怎麼謊言被戳破才改口呢？

2. 今天公布的是：最近 2 年共 7 次！新聞標題是：「台鐵查清楚了！」嗯，真的查清楚了嗎？台鐵攤開的日期紀錄完整嗎？台鐵這次有沒有說實話，林佳龍部長要擔保嗎？重申一次，總質詢見！

3. 這麼危險的重大缺陷，發生次數如此頻繁、隱瞞這麼久、迄今無法解決，台鐵還有把乘客的命當回事嗎？

4. 更要請教行政院調查小組：當初全面體檢普悠瑪時，此問題台鐵早已知道，為何調查報告沒有揭露？是調查不完整、還是刻意隱瞞？請行政院調查小組召集人出來給個交待！

5. 針對台鐵就如此危險的重大缺陷、卻是採取如此離譜的欺瞞處理，請新成立的國家運輸安全委員會立即啟動調查、追究責任！（編輯：倪浩軒）