蘋果今（31）日在官網證實，在極少數的情況下，Apple Watch Series 2 或 Series 3 的鋁金屬機型可能會出現螢幕弧形邊緣產生裂痕的情形；對此，包括Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 3（GPS）等6款Apple Watch的用戶，如發生類似問題，可免費維修更換螢幕。

據蘋果官網訊息，這6款Apple Watch的機型包括Apple Watch Series 2、Apple Watch Nike+ Series 2、Apple Watch Series 3（GPS）、Apple Watch Series 3（GPS + 行動網路）、Apple Watch Nike+ Series 3（GPS）、Apple Watch Nike+ Series 3（GPS + 行動網路），錶殼尺寸涵蓋38mm與42mm，售出時間介於2016年9月至2019年9月之間。

官方指出，本方案涵蓋符合資格的Apple Watch Series 2和Series 3的鋁金屬機型，期限為自裝置首次零售之後3年，或自本方案實行日之後1年，以較長者為準；此外，這項全球性維修方案並不會延長標準保固範圍。

若符合以上條件的民眾，可將裝置郵寄給蘋果官方，或親自到店裡送修。Apple強調，所有裝置都將送至官方維修中心，並會在維修前先檢查裝置是否符合本方案資格，約5個工作天內就會歸還。

官方還強調，裝置有任何會影響維修的損壞情況，則須先解決該問題，在某些情況下，可能會產生相關的維修費用；另外，可能會限制維修條件，或要求只能在原購買國家或地區接受維修。