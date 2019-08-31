美國人習慣聖誕節穿醜毛衣，但今年聖誕節買件應景毛衣可能會讓美國人有點心痛，因為再過 1 日，美國對中國 15% 新關稅就要生效。

即使川普總統將部分產品的關稅生效日期推遲至 12 月中旬，但美國服裝和鞋類協會 (AAFA) 最新數據顯示，91.6% 進口的中國服飾仍將受衝擊。

另外，AAFA 數據也顯示，68.4％的家用紡織品和 52.5％的鞋類也是 15% 新關稅的首波受害產品，而剩下的部分則在 12 月 15 日開徵關稅。

為何不出走？

AAFA 副總裁 Stephen Lamar 表示，「由於其他國家的產能有限，想要大舉自中國出走相當困難，企業必重建合作關係，才能確保廠商遵守各種產品的安全和勞動規範，但事實上每一個產業都都被要求同時行動。」

包括百思買 (BBY-US)、梅西百貨(M-US)、Home Depot (HD-US) 在內，許多零售商都曾說計畫導入一些策略來降低關稅的衝擊，最熱門的選擇就是把產線、供應商都移至中國以外的地點。

零售研究公司 Customer Growth Partners 創始人 Craig Johnson 表示，大多公司都用了數個工具來減輕 9 月 1 日生效的新關稅衝擊，例如含絲量低於 70% 的襯衫將需加徵 15% 關稅，因此企業開始要求工廠生產 100% 絲質襯衫。

另外，企業也將出貨時間提早以避開 9 月 1 日，「一般來說，購物假期的貨品要到 9 月或者 10 月才會運到，但企業一年前就開始計畫，已經有部分產品在 8 月就運到。」

KMPG 合夥人 Andy Siciliano 表示，企業還會使用一項策略，如果生產成本提高，他們會 10 元在中國生產、20 元在香港生產，因為只有在中國生產的 10 元出口至美國時需要加徵 15% 進口關稅，但另外 20 元不用。

然而，Andy Siciliano 表示，即使採取一些緩衝策略，Lamar 表示，企業最終仍要面臨成本上升。

「突然自中國進口的服飾突然加徵 15% 關稅，這將引發其他主要供應商的成本增加， 或要求調漲價格，因為業者均衝向其他國家供應商，導致其他供應商產能滿載，或給其他國家的供應商有定價優勢。」

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