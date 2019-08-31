葉珈歆／退休公務員

8月17日，蔡英文總統於台中與會的「辣台派」講座中，指出台灣駐紐約辦事處之大樓，為其擔任行政院副院長時所要求購置。如此作為，不僅顯示蔡英文欲突顯她在美台關係中，擁有精準的戰略眼光，亦欲藉此來拉抬現況膠著的選情。然這段敘述於日前，很快地便遭到前總統陳水扁所「打臉」。陳水扁指出，此棟大樓當年是游錫堃擔任行政院長時決定購入，並於2005年10月正式啟用，而蔡英文則是由2006年1月開始擔任行政院副院長，顯然與事實不合。

對此，蔡英文立刻出面道歉說自己「記錯了」，並也不忘「改口」指出：「當年出任陸委會主委後，因為隸屬國安團隊的一份子，也參與許多外交及對美事務的討論、決策。對於購置紐約辦事處大樓、配置更多資源到外交第一線，提升我國外交預算效益這件事，她一直相當支持。」然蔡英文這樣的回覆，不僅沒正面回答到她是否有「刻意」偷渡政績之嫌疑，從這段話中也顯露出她還是想透過曾隸屬國安團隊的說法，以模糊焦點、混淆視聽。

事實上，這也不是蔡英文第一次「挪用」他人之政績。舉例而論，日前蔡英文宣稱今年台商回流台灣的投資金額，可能上看至八千億元台幣，為歷史新高；然稍具有國際政治常識者都熟知，此次台商資金回流主要是受益於中美貿易戰中，大陸產品被美國課以重稅之緣由，因而才轉向回流投資台灣。並且台灣良好的投資環境，也是由過去幾任總統所創造，絕不可能為其一人之功。但蔡英文卻對這背景隻字不提，只顧著塑造個人聲望。

又或者是，蔡英文宣稱明年度的國家預算，是睽違22年後首度編列平衡預算，並且自詡自己的團隊是有財政紀律的政府。然蔡英文不敢說是，這僅只是透過作帳的方式，並且拖延自己所推出的前瞻計畫之進度，因而才能達到「平衡預算」之結果，但這難道便代表前瞻計畫不繼續舉債了嗎？事實絕非如此。但蔡英文絕口不提她是如何達到編列「平衡預算」，因為她絕對深知這種卑劣的手段，一旦說破就沒有任何價值。而這又在在顯示，蔡英文的「政績」牌只是場虛幻泡影，實質上僅是一副空殼。

筆者並不反對政府主動大幅宣傳自身政績，甚至認為人民有時與政府的距離感過遠，這不妨是讓人民更了解其施政的契機。但若政府所宣傳的，都僅是些欺騙、誤導人民的資訊，那倒不如要一個沉默、做實事的政府，還相較對人民具有實益。然現今的蔡英文政府所做的，便是主動大肆宣傳「虛假」的政績，試圖欺瞞人民。因此，筆者認為，蔡英文總統還是乖乖閉嘴、好好做事，對台灣人民還有自己的選情，才是真正有具有幫助的。

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