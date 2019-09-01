台灣旅客出國愛血拚，根據今年 4-6 月日本觀光廳「訪日外國人消費調查」，台灣旅客名列最愛買第二名，消費額高達 1,457 億日圓，除了各種名產、小物之外，機場「限定」的伴手禮也是台灣旅客必買的商品。

根據今年 4-6 月日本觀光廳「訪日外國人消費調查」，外籍旅客赴日的消費額為 1.28 兆日圓，較去年同期成長 13％ ，其中，台灣名列最愛買第二名，消費額高達 1,457 億日圓，整趟旅行中血拚費用佔比 38.4% ，高於全球平均的 36.6% ，為各類別中最高。

調查中指出，台灣旅客每人每趟的日本旅遊總花費平均為 122,831 日圓，約台幣 36,640 元，血拚採購就達到 47,241 日圓，約台幣 14,000 元，除了在日本當地大肆購買名產、小物外，近年來更傾向在機場免稅店購物，在回程前一次買齊限定與知名土特產。

根據羽田國際機場統計，台灣人最愛買的伴手禮第一名是「薯條三兄弟」，今年 2 月至 4 月單季銷售額就達 5,981,777 日圓。第二名至第四名分別是白色戀人（白色）、白色戀人（白色與黑色）、 ROYCE’ 生巧克力（牛奶味）、東京香蕉經典原味蛋糕。

樂天市場也發現，台灣旅客也鍾愛日本機場內的「限定」商品，如成田、羽田機場限定的虎屋「機場限定小型羊羹組合」，將知名的虎屋小羊羹以飛機造型打造禮盒，設計依四季作更換，十分討喜；羽田機場限定系列「東京banana」也推出限定小蜜蜂禮盒、千歲機限定販售的哆啦A夢鯛魚燒、或是那霸機場「鹽屋」的宮古島雪鹽，都是出境旅客的必買伴手禮物。