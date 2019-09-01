衣櫃總是亂糟糟，各類衣物款式混雜在一起，一早總得翻箱倒櫃找出適合的衣服，花費一番時間才能出門，該怎麼整理才能解決這些問題？信義居家表示，不同的衣服類型最好搭配不同的摺疊方式來收納，才能既整齊又方便取用。

信義居家說，不同的摺疊方式會決定收納力的強弱，例如T恤或棉衫等，這類棉質衣物實穿性高，而且不需要特別防皺，收納的方式有3種，1是平放摺疊法，即摺好後平放入抽屜櫃裡，一般的抽屜大小約可以擺放16~20件；2是對摺立放法，即摺好後採立放的方式，一件一件排好，約可放18~22件；3是小捲放法，將衣物以捲折方式收納，約可放20~24件，有效增加衣櫃收納空間。

上班必備的襯衫，很怕變皺，除可採用摺疊方式擺放抽屜櫃裡外，最好還是用吊掛方式來收納。信義居家建議，可採分色吊掛法，依照襯衫顏色排列吊掛，容易挑選也容易拿取；另可用成套吊掛法，依照平時穿襯衫的頻率來排列，並可成套搭配好。

秋天常穿的針織衫或套裝，可用透明塑膠套，套上後吊掛起來，但質料鬆軟的毛料衣物則非常不適合吊掛或擠壓，只適合平放褶疊在淺長的抽屜，若採平放摺疊法，一般抽屜大小約可放10~12件，對褶立放法約可放12~16件。由於毛料衣物較厚重，穿到的時間不多，信義居家建議，可放在下層抽屜，或用透明收納箱收起來節省空間。