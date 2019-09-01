租屋族往往因無法任意裝潢自己需求的樣式，最常見的就是缺少收納空間，造成居家生活的困擾。專家建議，可善用牆壁、購買便宜家具及塑膠收納箱等3招，解決居家收納問題，未來搬家時也不會因此增添太多麻煩。

租屋處的收納櫃不足，很多居家小物無處擺放，信義居家建議可善用牆壁，將物品往牆上吊掛，先在牆上貼無痕釘或隱形掛勾，再買些置物籃掛上，可放置小雜物、文具、鑰匙等，另如門片上也可購買門後掛勾，再將帽子或圍巾等懸掛上去。

廚房和浴室的牆壁也可以貼上掛勾，擺放衛浴用品或湯杓等用品，既可輕鬆收納又避免堆疊在地面上有礙美觀。

此外，由於租屋處是暫時的居住空間，買太昂貴、沉重的櫥櫃家具，不只未來搬家時辛苦，風格或配置若與新家空間不符，便顯得多餘。信義房屋企研室專案經理曾敬德認為，租屋族可購買二手家具，或家具店較便宜的NG家具，只要堪用即可，未來換屋直接丟棄也不心疼。

信義居家則建議，可購買收納箱或塑膠櫃，有門片、上蓋可防塵，坊間多款收納箱可上疊成為收納櫃，可取代傳統木櫃、系統櫃，還可選擇不同材質、顏色或款式，呈現不同居家風格，搬家時不用重新裝箱就可整箱搬走，未來購屋裝潢收納櫃時，還可以只做門片，用原有的收納箱取代層板。

除了收納盒之外，可再利用隔板切割出更小的收納空間，方便分類擺放內衣褲、襪子、首飾等小物，才不至於凌亂混雜。