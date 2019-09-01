蕭敬騰（老蕭）於8月30、31日兩天在香港舉辦「娛樂先生」世界巡迴演唱會，已經於昨（31）日圓滿落幕，演唱會上眾星雲集，不僅有「一代女神」關之琳在現場欣賞，還有「乾爹」向華強夫婦、以及其兒子向佐與兒媳婦郭碧婷，都現身參與演唱會，可以說是給足老蕭面子。而演唱會結束後，老蕭也舉辦慶功宴，慰勞辛苦的工作人員。

讓許多人意外老蕭竟然與關之琳有一段淵源，在慶功宴上媒體詢問老蕭，他與女神關之琳認識的契機，他提到：「關姊姊以前是我在內地代言某品牌隱形眼鏡老闆的朋友，在品牌發表會上出席，當時我跟仔仔（周渝民）一起，還有關姊姊。」老蕭笑說，因為看到關之琳太興奮，與仔仔交頭接耳談論，開心不已，「我們就很喜歡，沒辦法，從小就看她嘛！她就是女神。」不過他又自嘲是個不及格的追求者，沒有買女神的周邊收藏。

而日前公布金鐘獎入圍名單，老蕭以選秀節目與林宥嘉、LuLu一起入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，談到心情，老蕭表示，「我不會開心，但也不會不開心，只覺得像是在開玩笑吧！」他謙虛的解釋，其實在節目中他沒有做什麼，就是湊個人數，「如果真的得了（獎），那會是LuLu的功勞，與我無關。」

此外，向佐與郭碧婷在演唱會最後才現身，難得在公開場合同框，小倆口依舊藏不住濃情蜜意，邊欣賞演唱會，兩人邊摟摟抱抱，演唱會結束後，夫妻倆也跟著向華強夫婦一起參與老蕭慶功宴。