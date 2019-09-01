（中央社德黑蘭31日綜合外電報導）伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天警告法國總統馬克宏（EmmanuelMacron），伊朗將採取下一步行動，繼續縮減對核協議的承諾，除非歐洲履行責任。

去年5月美國總統川普讓美國單邊退出列強與伊朗簽訂的「聯合全面行動方案」（Joint ComprehensivePlan of Action, 通稱「伊朗核子協議」）之後，波斯灣緊張情勢升高，發生船隻遭攻擊、無人機遭擊落以及油輪被扣押事件。

馬克宏一直以來致力領導各方降低緊張情勢，他在數天前的七大工業國集團（G7）高峰會上，也表達想讓羅哈尼與川普見面的希望。

但羅哈尼表示，除非川普先行解除美國退出核協議後對伊朗施加的癱瘓性制裁，他才有可能與川普見面。

據說羅哈尼在電話裡告訴馬克宏，「如果歐洲不能把承諾付諸行動，伊朗會採取第3步驟，縮減伊朗在聯合全面行動方案中的承諾」，但「這步驟就像其他步驟那樣，是可以逆轉的」。

「可惜的是，美國單方面做出這種行動之後，歐洲各國卻未採取具體措施來落實承諾。」

「聯合全面行動方案的內容是不能變的，各方必須遵守。」

他說，伊朗有兩大優先考量，其一是聯合全面行動方案的各方充分履行責任，其二是「確保在波斯灣與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）等水路自由航行的海上運輸安全」。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1080901