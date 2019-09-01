美式賣場好市多（ Costco ）在台開設多家分店，販售商品種類應有盡有，無論是生活用品、乳飲品、生鮮蔬果或熟食都深受國人喜愛，也常掀起民眾瘋狂搶購潮。然而，近日有網友就好奇「 Costco 為什麼在台灣做的起來？」掀起一陣熱論。

原 PO 在 PTT 閒聊版表示，之前看過一個作家，她在美國生活，因為美國真的很不方便，去哪都要 1、2 個小時車程，便利商店也沒有台灣多，因此，美國才會發展出好市多這種超級賣場，一次就可以買齊 1 星期的伙食，「這樣半夜至少還有東西可以吃，就算不會下廚的人，大賣場也會賣很多微波食品」。

不過，讓他不解的是，台灣這麼方便，出門就有得吃，照理說好市多應該做不起來吧！但是如今台灣卻看到一大堆，且還受到廣大民眾愛戴，他並好奇問及「 Costco 為什麼在台灣做的起來？」

貼文一出，隨即引發熱議，「因為工時長，幾乎沒時間採買，乾脆一次買齊」、「有些在好市多的確比其他賣場便宜很多」、「當初紅是因為可以退貨吧！」「台灣喜歡排隊」、「東西好吃啊，看看大潤發、家樂福的熟食品質」、「附近有得採買是臨時需要的方便，但是長期需要的方便是要大量且便宜，這兩種方便是不一樣的，況且賣的東西也不太一樣」、「一些人應該是覺得潮」、「便宜啊，有些商品其他地方也難找」、「要會員費，優越感」、「很多人都是去拍照打卡順便買東西（ Ikea 也是」。

另還有內行人認為，好市多在台灣的立足關鍵是「有獨家商品」、「獨家商品 +1，而且有市場區隔」、「獨家商品，CP 值比一般大賣場好」、「算上會費其實也沒到多便宜，只是很多獨家商品是真的」、「慢慢逛的話常常會有驚喜」。（編輯：許苡晴）