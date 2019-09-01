熱帶低壓
▲中央氣象局表示，南海的熱帶低壓可望於今明兩天增強為颱風，未來將朝向海南島方向前進。（圖／翻攝自中央氣象局）

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今年的第13、14號颱風，預計將在今明兩天接力生成。中央氣象局表示，目前位於南海的熱帶性低氣壓，有機會增強為輕度颱風，另外，菲律賓東方海面的低壓未來也有發展為颱風的可能，台灣周三後受整個大低壓帶影響，宜花東及南台灣會有短暫陣雨或雷雨的發生機會。

目前在南海的熱帶性低氣壓，預計在今明兩天有機會增強為輕度颱風，未來路徑將朝西往海南島南部前進。另外，菲律賓東方海面也有低氣壓正在發展，預估今明兩天就會增強為熱帶低壓，並有機會發展為颱風。

氣象局表示，周二以前，花東、恆春半島有局面短暫降雨發生機率，其他地區白天都是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。周三之後，低壓帶影響，東南部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，東北部、東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，各地白天沒下雨時感受較為悶熱，北部地區高溫可達35度，中南部地區約33、34度，宜蘭也有34度。

氣象局也表示，目前南海及菲律賓東方海面各有熱帶性低氣壓及低氣壓正在發展，都有機會在今明兩天生成為今年第13號颱風玲玲（中國命名）及第14號颱風劍魚（日本命名），但目前影響台灣程度還不明顯，但有機會在周三之後影響台灣天氣。

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