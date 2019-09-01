香港 831 大遊行變調，警民激烈衝突由港島蔓延至九龍，更血染港鐵。昨晚 11 點時，速龍小隊突然闖入港鐵太子站，衝進車廂施放胡椒噴霧，並以警棍無差別毆打市民，導致多人頭破血流，有人傷口長達 4 公分，血流不止。一名目擊者稱，「向我眼中是無差別（攻擊），有需要出動警棍嗎？」香港立法會議員、人民力量主席陳志全今（ 1 ）天在臉書痛批港警無差別襲擊市民，強調「這是一場香港浩劫！」

陳志全表示，昨晚全世界看到的，是一班穿著制服，自命擁有無尚權威的恐怖分子，在地鐵站內無差別襲擊市民，是不折不扣的恐怖襲擊！他指出，恐怖分子的首領盧偉聰實在難辭其咎。警察罵示威者是曱甴、臭雞，仿如當日納粹法西斯將猶太人稱為老鼠，不當示威者是人。沒有盧偉聰的縱容、默許，甚至是首肯，恐襲不會發生。警察仿如喪屍，已經完全失控，寧枉毋縱，有打錯，不放過！

陳志全指出，林鄭月娥堅拒成立獨立調查委員會，令警察再無有效的監察與制衡，令他們襲擊市民時更加有恃無恐，肆無忌憚，無法無天！林鄭亦是黑警恐襲的同謀共犯，是她將香港推向萬劫不復的境地。香港不再是一個安全的城市，除了示威者，連居民、記者、社工、急救人員、甚至遊客都會受到襲擊。

陳志全呼籲，香港正面對人道危機，請美國、英國，歐洲，國際社會，來港了解及監察，並對香港政府官員，包括香港警察予以最強烈譴責與制裁，「請救救香港！」