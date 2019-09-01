長居國外的國寶級演員方芳，特在出國之前探班《最後一封情書》排練現場，與女主角潘迎紫的首度碰面，方芳笑稱：「如果我們合作的話，什麼戲都可以演。」在排練過程，方芳專注看每位演員的動作，下台後不忘給筆記，甚至親身霸氣示範，但沒想到指導到潘迎紫時，卻馬上用柔軟的聲音說：「姐姐…」頓時笑翻現場大家，方芳害羞地說：「我們講倫理的！」而對於方芳提出的建議，潘迎紫十分認同的說：「她（方芳）雖然是我的後輩，但在劇場界她可是大前輩！」

擁有豐富秀場、主持及舞台演出經驗的方芳，十分喜歡與觀眾面對面的演出方式，「演舞台劇真得很過癮，上台前別管別人說什麼，只要覺得自己是最棒的就對了，下了台在檢討自己。」女主角潘迎紫表示，舞台劇的演出方法真的與電視劇有極大的不同，「我跟小武（謝祖武）都是演電視劇的，所以表情特別豐富，但當我們深情款款的互看著對方時，導演總是會潑我們冷水說，『800塊的觀眾看不到！』所以今天方芳能來現場指導，真的是學了一課！」

方芳用犀利的點評搭配精準的演出，霸氣教導湯志偉如何演出一名痞子，但輪到要指導潘迎紫時，方芳卻馬上有禮貌的說：「姐姐…有一個地方要改下…。」讓在場人員又驚又喜，謝導演大笑表示：「能看到兩位國寶同框，還可以看到向來直爽的方姐有如此柔軟的態度，真是太值得啦！」

擁有「戲劇界千面女郎」的方芳以及「第一代小龍女」的潘迎紫，因為舞台劇《最後一封情書》首度在排練場相見，讓大家直呼彷彿看到了中國電視史，導演謝念祖驚呼說：「看到當年最火紅的兩位女星相聚，簡直像是國寶碰上國寶，太難得啦！感覺整個排練場都變成故宮了！」

被問到若能夠與潘迎紫同台演戲，會希望演什麼戲時，方芳篤定表示兩人什麼都能演：「因為我們就像水一樣，放在什麼容器就是什麼形狀，情感無孔不入！」對於整齣戲的感想，方芳看完總彩後肯定地說：「這個戲非常值得期待！戲劇的過程充滿張力，觀眾一定很想知道，演員如何處理情感的細節，以及彼此的關係。」